Consiliul Politic Național al PSD a decis în unanimitate să nu voteze învestirea Guvernului propus de Nicolae Ciucă, a anunțat luni prim-vicepreședintele formațiunii, Sorin Grindeanu.

"Am avut un Consiliu Politic Național și am a decis în unanimitate să voteăm împotriva Guvernului PNL-UDMR. Așa cum am mai spus, orice Guvern minoritar, fără o susținere serioasă în Parlament, nu reprezintă o soluție viabilă pentru a combate în mod real pandemia și nici pentru a gestiona economia", a spus Grindeanu.

Acesta a mai adăugat că niciuna dintre cele zece măsuri propuse de PSD pentru creșterea veniturilor și gestionarea pandemiei nu a fost luată în calcul de liberali.

Miercuri, premierul desemnat, Nicolae Ciucă, și miniștrii propuși vin în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a cere votul de învestire. Cel mai probabil, Guvernul Ciucă nu va ajunge la Palatul Victoria deoarece PSD, USR și AUR nu vor vota învestirea sa, iar PNL și UDMR nu adună 234 de voturi.