PSD va solicita în viitoarea ședință a Coaliției adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, despre care spune că "a fost strecurat în lege, fără o consultare și fără un acord al partidelor aflate la guvernare".

"Având în vedere că legea care conține această prevedere a trecut examenul de constituționalitate, Guvernul poate interveni printr-o Ordonanță de urgență prin care să se revină la reglementarea anterioară, potrivit căreia solariile și alte asemenea anexe gospodărești erau scutite de impozit", a transmis PSD printr-un comunicat de presă.

Formațiunea consideră că astfel de impozite, care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului, nu fac decât să-i nemulțumească pe români, fără a rezolva problema de fond a dezechilibrului bugetar.

În acest context, PSD solicită miniștrilor celorlalte partide să transpună în mod fidel deciziile politice care vizează domeniile lor de activitate, fără a mai introduce alte elemente care nu au fost agreate în cadrul Coaliției de guvernare.

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, depusă de AUR, a fost respinsă, miercuri, de judecătorii CCR.

Legea estea cea prin care Guvernul a decis majorarea taxelor locale din 1 ianuarie 2026.