Conducerea PSD a validat marți decizia ca Daniel Băluță, actual edil al Sectorului 4, să candideze la Primăria Capitalei din partea formațiunii și să preia interimar șefia PSD București.

"Am avut ședința Consiliului Politic Național, forul statutar care validează candidaturile PSD atât la funcție de președinte de Consiliu Județean, cât și la funcția de primar al municipiilor în reședințe de județ sau primarul municipiului București. Am supus atenției colegilor din CPN, în primul rând, propunerea care a venit din partea organizației de București ca Daniel Băluț să fie candidatul PSD la Primăria Municipiului București. În unanimitate, colegii din CPN au validat această propunere. De asemenea, colegii din CPN au validat propunerea ca urmare a deciziei doamne Gabriela Firea, ca Daniel să preia interimar și conducerea PSD București", a anunțat Grindeanu.

O altă decizie aprobată de PSD este ca fostul lider al partidului și premier, Marcel Ciolacu, să candideze la șefia Consiliului Județean Buzău.

Marcel Ciolacu, deși plecat de la conducerea PSD după două eșecuri la alegeri și măsuei economice dezastruoase, este încă în spatele lui Sorin Grindeanu, iar voci din partid spun că aceasta dintâi este încă "o voce importantă" când vine vorba de decizii sau poziționări publice ale formațiunii.