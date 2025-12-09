Eșecul uriaș din alegerile de la București pentru PSD au. băgat conducerea într-o ședință a Biroului Permanent Național, unde s-a decis ca social-democrații să facă o analiză a participării la guvernare, care se va face la un moment dat prin vot.

Concret, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, după analiză se va vota în interiorul partidului dacă partidul mai rămâne sau nu în Coaliția cu PNL, USR și UDMR.

"Am discutat și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Și aici, ca partid am hotărât următorul lucru, să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt șase luni de când există această Coaliție, există acest Guvern. Așa cum am luat decizia în urmă cu șase luni de zile, urmare a unei perioade de analize interne, cam o lună de zile, am avut această analiză internă finalizată cu acel vot dat de toți primarii PSD, toți aleșii locali, aproximativ 5.000 de oameni. Astăzi am hotărât să intrăm în această perioadă de analiză internă, analiză legată de guvernare, de participarea noastră la guvernare", a spus Sorin Grindeanu la sediul central al PSD.

Această perioadă de analiză va cuprinde "tot ceea ce ține de agenda publică și deciziile care vor fi luate de către Guvern, de către premierul Bolojan în perioada următoare, de buget, de cum se dorește a fi construit, de cum se ține cont de propunerile noastre".

"Pentru că vă merge pe fiecare din aceste puncte cu propunere ale PSD, care pot sau nu pot, cum au fost multe cazuri în această perioadă, fi acceptate, toate aceste lucruri vor conta în analiza pe care am spus că am pornit-o astăzi, fie că vorbim de salariu minim, fie că vorbim de administrație locală sau centrală, fie că vorbim de bugetul pe 2026. Lucrurile acestea vor conta și, într-un final, vom da un vot, așa cum am dat și în urmă cu șase luni de zile, și vom decide în cunoștință de cauză", a completat el.

Concret, la finalul analizei se va decide "dacă rămânem în interiorul guvernării sau trecem în opoziție".

Astfel, potrivit șefului PSD, ședința de marți a fost despre analiza greșelilor făcute de PSD la Capital.

"Pentru că, într-un final, candidatul care vine dinspre putere, dinspre Coaliție, unul din candidați a câștigat, candidatul opoziției s-a aflat pe locul 2. Discursul nostru a fost unul apolitic, a fost un discurs administrativ, despre proiecte, așa cum bine știți, despre ceea ce voia să facă Daniel pe București. Discursul celorlalți aflați în fața noastră, dincolo și de ofertă electorală, a fost și unul politic. Cel de pe locul 1, câștigătorul Ciprian, a spus <<votați-mă pe mine, fiindcă altfel câștigă extremismul, și votați-mă pe mine, că ceilalți se retrag în favoarea mea, de pe dreapta>>. Anca Alexandrescu a spus <<votați-mă pe mine, că dacă eu câștig pleacă Bolojan acasă>>. Și atunci noi venind cu un discurs din interiorul puterii, un discurs tehnic, administrativ, cu proiecte, cu lucruri pe care le voiam a fi făcute pe București (...) acest mesaj a fost mai slab decât celelalte", a explicat Sorin Grindeanu.

Exemplul Ciolacu: omul rău care a câștigat

Încercând să justifice și mai mult eșecul de la București, Sorin Grindeanu a adăugat că ei au avut "un candidat foarte bun, așa cum rezulta din sondaje" dar neavând un mesaj puternic și politic, "ne-a dus în situația dată".

"Dacă vreți, exemplul cel mai bun este cel de la argumentația pe care v-o spuneam mai devreme, dar sigur au fost mai multe puncte care țin de analiza noastră internă, este ceea ce s-a întâmplat la Buzău. Din omul cel mai hulit, înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu, și nu vorbim de un județ, nu vorbim de o localitate, e un județ. Omul vinovat de toate, din omul care a dus numai rele în România, am ajuns să câștigăm alegerile sub sigla PSD, cu acest om candidat, asumat, cu mesaje politice clare legate de Coaliție și de politicele Guvernului. Astea sunt lucrurile pe care le-am discutat și astea sunt deciziile și învățămintele pe care le tragem", a mai declarat acesta.

Continuând exemplul, Grindeanu a mai precizat și că anul trecut, "când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru n-a intrat în turul 2 la alegerile prezidențiale".

"Acum, același candidat, sigur, la o scară mult mai mică, dar asumat, a intrat în această competiție și a câștigat. Dacă Daniel Băluța ar fi avut discurs politic, cum au avut toți ceilalți 13 candidați ai PSD-ului de la alegerile de duminică, probabil că n-ar fi câștigat alegerile din București, fiindcă există un electorat mai mare de dreapta în București, dar, în mod sigur, s-ar fi clasat, evident, pe locul 2. Fără niciun fel de dubiu. Iar argumentul și dovada stau celelalte locuri în care am avut competiție", a conchis Sorin Grindeanu.

Cele două fețe ale PSD

Deși public dă de înțeles că ori pleacă USR de la guvernare, ori pleacă PSD, Sorin Grindeanu nu vrea să iasă din Coaliție. Surse politice spun că el așteaptă să preia în 2026 puterea din funcția de premier. Public, mesajele transmise sunt pur electorale, pentru ca votanții să nu fie dezamăgiți. De fapt, scopul lui este acela de a trage de timp și a fi partidul care este și la putere, și în opoziție în același timp.

Deși aleși locali și baroni sunt pentru ieșirea de la guvernare, majoritatea știu că o astfel de decizie le-ar reduce drastic, dacă nu total, fondurile de la nivel central.