Deputatul PSD Adrian Câciu, cunoscut pentru propunerile lui economice controversate, a lansat luni ideea ca ucraienii și ceilalți imigranți din România să plătească CASS.

Adrian Câciu a anunțat la Parlament că un amendament propus de PSD prevede introducerea plății CASS și pentru migranți, în special ucraineni.

”Este o abordare, din punctul meu de vedere, echitabilă și corectă, adică introducem CASS sau lărgim baza de impozitare pe toți românii, care până acum erau scutiți, și pe mame, și la pensii, și în zona de veterani de război, iar acolo avem un amendament să scoatem și la mame, și la veterani de război acest CASS , dar, ce să vezi, migranții sau ucrainenii, ca să le zicem, că ei sunt cei mai vizibili, că avem acest conflict la graniță, erau scutiți. Mi se pare fair față de poporul român să avem o abordare echitabilă față de toată lumea. Dacă tot am stabilit că se plătește CASS și beneficiezi de servicii de sănătate, atunci și ucrainienii beneficiază de servicii de sănătate pentru sumele pe care le primesc de la statul român”, a spus, la Parlament, Adrian Câciu.

Întrebat câte persoane sunt în această situația, Câciu a precizat că e vorba de circa 70.000 de oameni care au stat sau stau pe teritoriul României, iar "unii și-au găsit de muncă și atunci automat intră sub imperiul plății contribuțiilor".

+++

Snoop.ro scria la începutul verii că Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe și al Fondurilor Europene, conduce o mașină de peste 100.000 de euro, un Mercedes GLE 450, doar că bolidul de lux este deținut, de fapt, de compania fostei soții, care figura în 2024 ca angajată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Întrebat atunci de Snoop despre mașină, Câciu spune că plătește o chirie de 1.000-1.100 de euro pe lună. „Este aceasta o chestiune? O să vin cu tramvaiul sau troleibuzul de acum”, a replicat el ironic. „Ne-am schimbat, lumea s-a schimbat”.

Tot el a subliniat că: „Nu cred că este o mașină de lux”.

