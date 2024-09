Social-democrații, reuniți luni dimineață în ședința Biroul Permanent Național, au discutat să nu voteze proiectul PNL prin care Klaus Iohannis ar putea candida la alegerile parlamentare înainte să își termine mandatul de președinte.

Senatorii USR vor ca „Legea lui Iohannis” să fie discutată și respinsă rapid de Parlament.



Senatorul Narcis Mircescu, liderul grupului USR din Senat, a cerut în ședința Biroului Permanent suplimentarea ordinii de zi a ședinței de Plen, astfel încât inițiativa să fie respinsă azi. Cererea a fost, inițial, votată în unanimitate, inclusiv de senatorii PNL. Cum parlamentarii PNL au votat fără să știe ce votează, ulterior, în Comitetul Liderilor, senatorii PNL au revenit și cererea a fost respinsă.

„PNL a produs o lege toxică, o lege cu dedicație pentru un singur om, ceva ce numai Dragnea a mai făcut. Faptul că PNL îl acceptă pe Iohannis pe listă demonstrează că partidul ascultă în continuare de ordinele venite de la Cotroceni și execută comenzile unei triste figuri politice, care și-a mințit electoratul și a aruncat Guvernul în brațele PSD. USR va vota împotriva acestei legi și, în cazul în care va trece, o va ataca la Curtea Constituțională. Nu ai cum să schimbi legile după cum vrea un om care a arătat un dispreț total față de Parlament, față de români. Nu ai cum să schimbi o ordine de zi a unei comisii după cum îți bate ție vântul în coaliția de guvernare, e o sfidare!”, a declarat Narcis Mircescu.

De asemenea, senatoarea USR Simona Spătaru, membră a Comisiei Juridice din Senat, a anunțat că va cere repunerea inițiativei pe ordinea de zi pentru a putea fi discutată și emis raportul, după ce, în mod misterios, de vineri până azi, „Legea lui Iohannis” a dispărut de pe ordinea de zi a comisiei.

„Exista o singură cale corectă prin care Klaus Iohannis poate candida la un fotoliu de senator: își dă demisia din funcția de președinte al țării, pentru ultimele trei luni de mandat. Oricum nu i s-ar simți lipsa. În ultimii 10 ani, președintele Klaus Iohannis i-a dezamăgit pe toți românii care l-au votat, fiind un președinte absent si indiferent la problemele țării”, a afirmat senatoarea Simona Spătaru.

La rândul său, senatorul USR Sebastian Cernic, secretar al Biroului Permanent Senatului, aduce aminte de demersurile PNL ca legea să treacă urgent prin Parlament, imediat după depunerea proiectului. Un gest politic în total dezacord cu nevoile legislative cu adevărat urgente pentru societate, cum ar fi corectarea noii legi a pensiilor, tăierea pensiilor speciale ale aleșilor locali.

„Inițiativa a fost depusă joi la ora 12.00 și ne-am trezit convocați pentru un Birou Permanent la ora 15.00, cu un singur punct pe ordinea de zi. PNL s-a mobilizat pentru a rezolva problema unui singur om. Nu am văzut ca PNL să vrea urgență pentru legea care ar fi rezolvat inechitățile din Legea pensiilor sau ar fi combătut flagelul păcănelelor. Înțeleg, însă, urgența lui Iohannis, care are nevoie de o sinecură și, eventual, de un teren de golf în curtea Parlamentului”, a declarat senatorul USR Sebastian Cernic.

USR consideră că o asemenea inițiativă toxică nu poate fi „băgată sub preș” și uitată în sertarele vreunei comisii, ci trebuie discutată rapid și respinsă clar, drept un atac la sistemul democratic românesc.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat, la finalul ședinței conducerii formațiunii, că PSD-ul de astăzi nu este de acord cu susținerea proiectului liberalilor, pentru că "nu se pot da legi pentru o singură persoană".

"Ne-am pronunțat pe oportunitatea politică, mai departe este problema coelgilor din PNL dacă vor să meargă mai departe și în ce formă vor merge. Politic, nu putem vota o lege pentru o singură persoană", a completat Romașcanu.

El a mai precizat că, dacă e vorba despre o lege pentru mai multe persoane, atunci asta trebuie făcută "gândit și să nu fie atașată de o singură persoană".

Apoi, Ciolacu a ieșit la declarații și a spus că "această lege nu este o prioritate nici pentru mine, nici pentru Guvern, nici pentru PSD, nu ma interesează".

Întrebat dacă l-ar deranja un tandem Ciucă-Iohannis la alegeri, Ciolacu a replicat: "Am o rugăminte, eu sunt de la PSD. Eu am treabă cu tandemurile din PSD. Eu nu am calcule electorale. Voi vedea cum vor vota românii".

Despre faptul că acum o săptămână mulți parlamentari PSD nu vedeau o problemă în a vota proiectul liberalilor, Ciolacu a transmis că de aceea a convocat ședința pentru ca partidul să își asume o decizie.

Șeful PSD a negat că PNL a cerut încă din primăvară negocieri pe o asemenea lege și s-a discutat în Coaliție subiectul, acuzând că, dacă susțin asta, cei din PNL "înseamnă că mint, cu mine nu au avut o asemenea discuție".

Dacă decizia PSD de a nu susține proiectul poate fi interpretată ca o frică a formațiunii de Iohannis, Marcel Ciolacu a spus, ironic: "Da, de asta sunt și galben la față".

Înainte de ședința de luni, șeful social-democraților, Marcel Ciolacu, a declarat că "eu o să recomand colegilor din Parlament și mie să nu votăm un astfel de proiect".

La rândul lor, liberalii au sesizat Biroul Electoral Central, căruia îi cer să se pronunțe pe amendamentul depus la Legea 208/2015. Până la exprimarea unei opinii, proiectul nu intră în circuitul parlamentar.

Consiliul Legislativ, condus de fostul ministru PSD al Justiției, Florin Iordache, a avizat pozitiv proiectul liberalilor, dar cu observații, în care a transmis că președintele poate candida la alegerile parlamentare și fără modificarea legislației.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, la Oradea, despre „artificiul" liberalilor prin care Klaus Iohannis să poată candida la alegerile parlament are, deși este încă în funcția de președinte.

"O să mă exprim în cadrul PSD, am convocat deja luni o ședință, o să stau de vorbă cu colegii mei și o să îmi spun foarte clar punctul de vedere. (...) În principiu, este corect ca orice om să poată candida, nu trebuie cineva să obtureze un drept constituțional. Cel mai important este să respectăm Constituția", a spus Ciolacu, întrebat cum vede faptul că PNL a depus un proiect prin care Iohannis să poată candida la alegerile parlamentare.

Despre faptul că votul în Parlament asupra proiectului din partea PSD ar însemna "un vot pentru Iohannis", Marcel Ciolacu a replicat: "Nu l-am votat pe Iohannis niciodată și nici nu o să-l votez, nu știți cum voi vota luni și nu v-am făcut nimic (dumneavoastră, jurnalistei - n.r.)".

Sâmbătă, Marcel Ciolacu a făcut precizări cu privire la opțiunile partidului pe care îl conduce în legătură cu discutata candidatură a președintelui Klaus Iohannis la alegerile parlamentare din luna noiembrie.



Întrebat cum va vota PSD proiectul privind modificarea legislației care să permită candidatura președintelui Iohannis la un loc în Senat, dacă va fi o decizie de grup parlamentar sau va vota fiecare potrivit propriilor opțiuni, premierul Marcel Ciolacu a răspuns: „Îmi pare rău să dezamăgesc. Eu cred că în viața politică, ca și în viața executivă, este bine în viață să-ți asumi lucruri, să nu te ascunzi după decizii, pentru că, domnule, lăsăm la liber votul”.

Președintele PSD spune că va reuni luni biroul permanent național pentru a lua o decizie colegială, „cum este corect”. „M-am uitat foarte atent la observațiile Consiliului Legislativ și am dat în lucru la specialiștii din interiorul partidului. Juriștii noștri, care au expertiză, o să ne facă și ei astăzi un punct de vedere pe care o să-l prezinte la biroul permanent național”, a mai spus Ciolacu.

„La prima vedere”, a mai precizat Marcel Ciolacu, „după observațiile de la Consiliul Legislativ, părerea mea – dar, repet, aștept și expertiza colegilor – este că nu este nevoie de legislație suplimentară. Președinte, dacă își dorește să candideze, să candideze!”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, întrebat despre opinia exprimată de Marcel Ciolacu potrivit căreia președintele Klaus Iohannis ar putea candida ca independent pe listele PNL, cu condiția depunerii unor semnături de susținere a candidaturii sale, că nu are cunoștințe juridice, dar va discuta cu specialiștii în domeniu.

”Din ce știu în momentul de față, nu cred că se ieșea cu un astfel de demers dacă exista această posibilitate, dar o să verificăm”, a declarat Ciucă, citat de News.ro.



Miercuri, parlamentarii PNL Daniel Fenechiu și Gabriel Andronache au depus propunerea legislativă prin care președintele României poate candida, în ultimele 3 luni ale mandatului, ca independent pe listele unui partid sau alianță la alegerile parlamentare.

Proiectul modifică articolul 52 din legea privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților.

"Președintele României, în funcție de data alegerii Camerei Deputaților și Senatului, dacă se află în ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui partid politic, a unei alianțe politice sau a unei alianțe electorale pentru obținerea unui mandat de senator sau de deputat. În cazul în care este ales senator sau deputat, președintele României este obligat, după validare, să opteze între calitatea de senator sau deputat și cea de președinte", prevede proiectul.

Inițiatorii arată, în expunerea de motive a proiectului, că articolul 52 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente este reglementată interdicția expresă pentru un independent de a candida pe listele unui partid sau alianțe politice ori electorale.

"Dispoziția legală instituie la modul absolut această interdicție, deși există cel puțin o situație care, nereglementată, constituie o veritabilă încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, respectiv a dreptului constituțional de a fi ales prevăzut de art.37 din Constituție. Situația care este necesară a fi reglementată în procedură de urgență este situația Președintelui României, aflat în exercitarea mandatului, care nu are dreptul de a candida la alegerile generale în cazul în care alegerile pentru Senat și Camera Deputaților se desfășoară în același an cu data la care ajunge la termen mandatul de președinte pe care îl exercită", arată aceștia.



De asemenea, inițiatorii mai menționează că necesitatea modificării legislative rezultă și din "jurisprudența Curții Constituționale care a consacrat obligația reglementării situației care constituie obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative".Potrivit acestora, "soluția legislativă nu este o noutate în dreptul pozitiv românesc, fiind normă în vigoare în perioada 2004 - 2008 ( art.5 alin.7 din Legea nr.373/2004)".



"Soluția legislativă își justifică urgența deoarece suntem în situația în care unor cetățeni le este interzis dreptul de a fi aleși, deși îndeplinesc toate condițiile constituționale și legale de a exercita acest drept. Soluția legislativă respectă recomandările Comisiei de la Veneția, deoarece este în favoarea lărgirii conținutului dreptului de a fi ales, ci nu restrânge acest drept electoral fundamental. Precizăm că măsurile propuse prin prezentul act normativ nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale a României (de exemplu Deciziile Curții Constituționale a României nr. 1189/2008, nr. 1248/2008, nr. 1221/2008 și nr. 47/2018), respectiv Codul de bune practici în materie electorală, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor. Prezenta inițiativă legislativă nu are un impact asupra bugetului de stat", mai precizează cei doi inițiatori în expunerea de motive.

Inițiatorii au solicitat procedură de urgență în dezbaterea și adoptarea actului normativ.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului și apoi a Camerei Deputaților, care este for decizional.

G4Media.ro a dezvăluit lunea trecută că președintele Klaus Iohannis intenționează să candideze pe listele PNL.

Klaus Iohannis a încercat să obțină o funcție importantă în plan internațional, însă nu a reușit. Și-a anunțat candidatura la șefia NATO, dar s-a retras după ce a devenit clar că nu are nici o șansă în fața lui Mark Rutte. Nici la Bruxelles nu a reușit să negocieze o poziție importantă în arhitectura UE, de președinte al Consiliului European sau o poziție relevantă în Comisia Europeană.

Situația nu este nouă, notează HotNews.ro. Potrivit sursei citate, Ion Iliescu, fostul președinte al României, a beneficiat de un articol cu dedicație în 2004 pentru a putea candida la parlamentare. De altfel, nu există diferențe între amendamentul din 2004 și cel din 2024.

Tot HotNews.ro scrie că social-democrații au declarat că vor vota proiectul depus de PNL. Legea trebuie să fie modificată până la mijlocul lunii octombrie, data la care sunt depuse listele pentru parlamentare.

Administrația Prezidențială a transmis un mesaj prin care precizează că președintele Klaus Iohannis nu va demisiona din prima funcție în stat înainte ca mandatul său să se încheie.

Șefa USR, Elena Lasconi, susține că Iohannis nu a venit nici măcar o singură dată în fața Parlamentului să vorbească despre lista lungă de teme importante pentru societatea românească, însă acum folosește PNL și "se gudură pe lângă PSD ca Parlamentul pentru care n-a avut pic de respect să dea o lege pentru el".

"Îi rog pe liberalii care au mai rămas în PNL să nu devină marionete ale unui președinte care ne-a păcălit pe toți. Să nu susțină proiectul de lege depus de unii din PNL, proiect care i-ar permite lui Klaus Iohannis să candideze la alegerile parlamentare. Pot înțelege că PSD va executa ordinele lui Iohannis, pentru că îi datorează venirea la guvernare, dar nu pot înțelege tupeul și cinismul dus la extrem. Mandatul președintelui a fost unul contrareformist, nu este de mirare că a ajuns să-l copieze pe Ion Iliescu, tătucul statului mafiot care îi asuprește pe români de 35 de ani. În ultimul an, propaganda iohannistă ne-a asigurat că președintele are nenumărate opțiuni de a-și continua cariera la nivel internațional, însă iată că realitatea era alta. În realitate, Iohannis este un politician mediocru și toată lumea – și la NATO, și la UE – a înțeles că un personaj atât de leneș și fără pic de consistență nu poate ocupa un rol important. De altfel, el nu a primit nici măcar un post de reprezentare la UE", a scris Lasconi într-un mesaj pe Facebook.

Ea se întreabă cum e posibil ca Parlamentul României să se preocupe acum, pe final de mandat, de o lege specială pentru Iohannis, când de ani, „îngroapă” proiectele USR care chiar au importanță pentru români, cum sunt corectarea nedreptăților din legea pensiilor, tăierea pe bune a pensiilor speciale, scăderi de taxe?"PNL să nu uite că Parlamentul este al României, NU al lui Iohannis! PNL să nu uite că românii au votat la referendum, în 2009, scăderea numărului de parlamentari la 300. După 15 ani, avem tot 466. Asta nu era o prioritate?”, încheie președinta USR.