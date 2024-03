Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, cunoscut pentru prietenia cu Gabriela Firea, a declarat marți că aceasta se va afla pe lista comună a PSD-PNL la alegerile europarlamentare.

El a precizat că Gabriela Firea din partea PSD și Sebastian Burduja din partea PNL vor fi coordonatorii de campanie ai candidatului PNL-PSD la primăria Capitalei.

Stănescu este de părere că medicul Cătălin Cîrstoiu are "prima șansă" să câștige competiția electorală pentru Primăria Capitalei pentru că este susținut de cele două partide și este un medic "recunoscut", care în calitate de manager al Spitalului Universitar de Urgență București "a făcut lucruri bune", conform Agerpres.

"Cred că are o problemă cu notorietatea. Mai sunt două luni și ceva și vom lucra intens la acest lucru", a spus Stănescu, marți, la Senat.

La câteva ore după ce în spațiul public au apărut informații că este certă candidatura medicului Cătălin Cîrțstoiu la Primăria Capitalei din partea PSD-PNL, Gabriela Firea și-a plâns de milă într-un mesaj pe Facebook și a înșirat lucrurile pe care le-ar fi făcut ea pentru bucureșteni.

"<Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!> Oamenii pe primul loc, în orice funcție publică, aleasă sau numită - acesta este crezul meu politic. Am fost cu gândul doar la oameni ca primar general și senator. La fel ca în perioada în care eram profesor sau jurnalist. Așa voi fi în continuare! Ultimele luni au fost apăsătoare, tulburi, extrem de încărcate emoțional. Fiecare politician este, mai presus de toate, om. Incertitudinea și loviturile m-au marcat dar nu m-au descurajat. Rănile se deschid, se închid, chiar dacă rămân cicatricile. Am fost mereu motivată și am găsit resurse interioare să merg mai departe cu fruntea sus. Susținerea familiei m-a întărit sufletește. Susținerea oamenilor a fost excepțională în aceste luni, săptămâni, zile intense și vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au oprit pe stradă pentru o îmbrățișare, o încurajare sau care mi-au transmis prin mesaje suportul", a scris Firea,



Ea a adăugat că nu-i va abandona vreodată pe bucureșteni.

"Pentru ei am luptat și am lucrat din 2016, ca primar general, din 2020 ca senator președintele al organizației PSD București. Atât eu, cât și colegii mei, vă suntem recunoscători pentru susținerea constantă. Pentru cetățenii acestui oraș mă voi bate în continuare, în fruntea organizației social-democrate din Capitală și acolo unde echipa politică la nivel național va considera că pot pune la dispoziție puterea mea de muncă și experiența acumulată în domeniul administrativ", a mai spus fosta primăriță.

Firea a transmis și că decizia Coaliției de guvernare este una clară și "nu mai avem timp să o disecăm", pentru că "trebuie să recuperăm timpul pierdut pentru că avem un scop comun: salvarea Capitalei".

Pe actualul primar general, Nicușor Dan, ea îl numește "un experiment nereușit" și spune că "bucureștenii nu au trăit niciodată într-o situație atât de grea: mizerie, frig în case, poluare, blocarea șantierelor care ar mai fi putut fluidiza traficul, lipsa oricărei perspective de dezvoltare a orașului".

Gabriela Firea a continuat prin a spune că proiectul său pentru București s-ar fi numit "Orașul dorit de oameni” și ar fi cuprins prioritățile pe care le transmite zilnic bucureștenii și pe care era gata să le abordeze împreună cu echipa social-democrată.

Ea a înșirat apoi măsurile:

transport public eficient;

- lupta reală cu poluarea;

- investiții masive în școli, spitale, teatre;

- finalizarea lucrărilor de mare infrastructură începute în primul mandat;

- noi șantiere deschise pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic și pentru supralărgirea unor artere greu-circulabile;

- Spitalul Metropolitan;

- reamenajarea tuturor parcurilor și locurilor de joacă;

- locuințe sociale;

- Sala Polivalentă;

- siguranța cetățenilor;

- lupta cu fenomenul consumului de substanțe interzise, împreună cu MAI și MEN.

"Ideile și propunerile noastre concrete pentru un oraș dezvoltat, curat, modernizat, aerisit, primitor, în care să-ți placă să trăiești sunt valabile și pot fi puse în aplicare în continuare de cei care vor reprezenta PSD și PNL în Primăria Capitalei și Consiliul General", a conchis ea.