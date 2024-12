Ultimele date din negocierile viitoarei Coaliții PSD, PNL și UDMR arată că cele mai multe ministere le revin social-democraților. PNL ia șase portofolii, iar UDMR obține Finanțele și Dezvoltarea.

UPDATE

Șeful interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat și el duminică seară că, din ministerele noului Guvern, PNL va gestiona șase.

"BPN a aprobat colegii noștri care vor face parte din viitorul Guvern și care mâine (luni - n.r.) sperăm că vor trece de votul Parlamentului", a spus Bolojan, care a și enumerat numele viitorilor miniștri și care se regăsesc în lista de mai jos.

El a mai spus că va fi un candidat unic la prezidențiale din partea Coaliției. Ulterior, răspunzând la o întrebare legată de Crin Antonescu și ce are acesta în plus față de Nicușor Dan, despre cel din urmă afirmând zilele trecute că ar putea fi susținut de PNL, că acum trebuie să fie un consens în Coaliție pe un candidat comun.

Despre faptul că PNL voia Ministerul Dezvoltării, dar l-a cedat, la fel și Justiția, Bolojan a răspuns că "am luat decizii bune pentru țară, responsabile" și că România nu are nevoie de guverne minoritare.

Întrebat dacă este de acord cu propunerea PSD la Ministerul Justiției, un apropiat al Liei Olguța Vasilescu, el a spus că a avut telefonul închis și nu știe ce "se publică", dar luni sunt audieri în Parlament și rămâne de văzut ce se întâmplă.

+++

Marcel Ciolacu a declarat duminică seară că ministrul propus la Justiție, Radu Marinescu, este "un avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experiență în domeniu, era ales președinte al Comisiei juridice și partidul îl susține".

Despre faptul că viitorul ministru a fost avocatul al unui om de afaceri controversat din Craiova, Ciolacu a spus: "Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la Apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că a fost... nu știam, pentru că nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiției, dar, rept, dvs. (presa - n.r.) ce societate vreți să construiți? Eu vreau o România în care să fie zero corupție, să nu existe niciun fel de corupție și să se ia toate măsurile și zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm șanse și altor oameni".

El a mai precizat că nu e prieten cu Marinescu și a vorbit cu el doar la telefon, iar el nu i-a fost recomandat de nimeni, pentru că este deputat PSD.

Presa locală scrie că avocatul Radu Marinescu este un apropiat al primarului din Craiova, Lia Olguța Vasilescu, căreia i-a fost de mai multe ori avocat. Acesta a mai fost și consilier la local Primăria Craiova.

Numele miniștrilor PSD în viitorul Guvern Ciolacu II:

Premier - Marcel Ciolacu;

Vicepremier - Marian Neacșu (actual vicepremier);

Ministerul Justiției - Radu Marinescu (avocat, deputat PSD ales în 2024);

Ministerul Sănătății - Alexandru Rafila (actual ministru);

Ministerul Transporturilor (actual ministru);

Ministerul Apărării - Angel Tîlvăr (actual ministru);

Ministerul Muncii - Simona Bucura-Oprescu (actuală ministră);

Ministerul Agriculturii (actual ministru);

Ministerul Culturii - Natalia Intotero (actuală ministră a Familiei, porofoliu care va fi desființat);

Ministerul Economiei și Digitalizării - Bogdan Ivan (actual ministru al Digitalizării).

Numele miniștrilor PNL în viitorul Guvern Ciolacu II:

Ministerul de Externe - Emil Hurezeanu (actual ambasador în Austria);

Ministerul Mediului - Mircea Fechet (actual ministru);

Ministerul Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu (actual ministru);

Ministerul Fondurilor Europene - Marcel Boloș (actual ministru al Finanțelor);

Ministerul Educației - (Daniel David (rectorul UBB din Cluj Napoca);

Ministerul Energiei - Sebastian Burduja (actual ministru).

Numele miniștrilor UDMR în viitorul Guvern Ciolacu II:

Ministerul Dezvoltării - Cseke Attila (fost ministru pe același portofoliu în Guvernul Ciucă);

Ministerul Finanțelor - Tanczos Barna (fost ministru al Mediului în Guvernul Ciucă).

+++

Astfel, Ministerul Apărării, Ministerul Justiției, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Culturii și Ministerul Transporturilor revin la PSD. Ministerul Digitalizării și cel al Economiei vor fi comasate și revine tot la PSD.

De menționat că, în Coaliția PSD, PNL, UDMR de după alegerile din 2020 și apoi în Coaliția PSD-PNL, Justiția a fost la liberali, la fel și Dezvoltarea. Cele două sunt ministere avizatoare, extrem de importante în elaborarea proiectelor, iar PNL rămâne fără niciunul.

De asemenea, PNL ia Ministerul de Externe, Ministerul Educației, Ministerul Proiectelor Europene, Ministerul Mediului și Ministerul Energiei.

UDMR ia Ministerele Finanțelor și Dezvoltării, deși inițial și-au dorit Dezvoltarea și Mediul.

Ministerul Familiei, creat ca o sinecură de Guvernul Ciucă și păstrat la rocada cu Marcel Ciolacu pentru Gabriela Firea, va fi desființat.

După discuțiile de la Vila Lac, PSD, PNL și UDMR se vor reuni în ședințe pentru a valida numele de miniștri.