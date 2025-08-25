Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că pachetul 2 cu măsurile de austeritate nu va fi adoptat până când propuneriel social-democraților nu vor fi incluse în el. Ulterior, social-democrații au votat revenirea la ședințe.

UPDATE

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că PSD a votat în unanimitate să revină la ședințele coaliției pentru a discuta exclusiv despre restanțele pe care le au în Pachetul 2, referitoare la măsuri fiscale și la cele din domeniul administrației. Despre angajarea răspunderii în Parlament, pe pachetul 2, Grindeanu a precizat că nu poate să meargă un guvern cu o formă de angajare a unui pachet nediscutat în coaliție, potrivit news.ro

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la ședințele coaliției pentru a discuta exclusiv despre restanțele pe care le avem, în acest moment, în Pachetul 2 – restanțe care se referă la măsuri fiscale și la cele din domeniul administrației. Așa cum am enunțat și săptămâna trecută, și în urmă cu două săptămâni, pe toate celelalte domenii din Pachetul 2 – cele care privesc eliminarea privilegiilor, pachetul pe sănătate, legea insolvenței, propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii, și sunt destule – nu avem niciun fel de problemă. Astăzi, când vorbim, vorbim despre restanțe pe fiscal și pe administrație”, a spus președintele interimar al PSD, la sediul partidului, după ședința conducerii.

”Eu îmi doresc ca această coaliție să continue și îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite niște coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de București, vorbim și de alte autorități locale unde ar putea să se desfășoare aceste alegeri, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înțelepciune”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat despre scenariul unei înțelegeri PNL-USR la Capitală, președintele interimar al PSD a spus: ”Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliție, ceea ce, măcar să știm cum stăm”.



Întrebat dacă s-ar rupe coaliția, în acest caz, Grindeanu a spus: ”Sunt șanse foarte mari”.

”Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă și faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfășoară aceste alegeri, da, mergem înainte, dar să le facem doar că vrea USR-ul, mă scuzați…”, a spus el.

Despre faptul că PSD nu este de acord să respecte legea care prevede că alegerile au loc în 90 de zile de la vacantarea postului, Grindeanu a spus că nu în forma asta se pune problema.

”Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de președinți de consilii județene, de primari, în unele localități s-a depășit evident acest termen de 90 de zile. Sunt lucruri pe care guvernul nu PSD-ul, nu PNL-ul le decide. O să vedem după-masă. (..) Guvernul nu e mai presus de lege, dar guvernul are în atribuțiuni să organizeze sau nu alegeri”, a explicat el.

Grindeanu a menționat că ”în urmă cu vreun an a existat un candidat comun care, deși a avut în spate o coaliție PSD și PNL, n-a reușit - dincolo de înțelegerile din coaliția de la acel timp - să întrunească încrederea bucureștenilor”.

”Putem să facem orice fel de înțelegeri în birouri, dar mutarea voturilor nu e chiar așa simpl. Nu înseamnă că dacă se retrage Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, în favoarea lui Daniel Băluță care stă în acest moment cel mai bine, voturile vor merge automat acolo. Cum de asemenea nu înseamnă că dacă se retrage Daniel Băluță și își dă susținerea pentru Ciprian Ciucu PSD-știi sau cei care îl votează pe Daniel îl vor vota încolonați. (..) Eu vreau să finalizez sondajul PSD-ului și o să vedem”, a adăugat Grindeanu.



+++

"Vom reveni, așa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni, că nu vom mai participa (la ședințele Coaliției - n.r.). În același mod vom hotărî astăzi, dacă vom reveni. Propunerea mea este de a reveni la discuții, de a avea întâlniri, nu una, ci mai multe, săptămâna aceasta. Nu contează că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri de lucru pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară, m-am întâlnit cu premierul, am discutat o parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet 2. Dar, în această săptămână, eu cred că e nevoie, dacă se dorește, a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire astăzi, ci de mai multe", a spus Sorin Grindeanu la Parlament.

Întrebat care sunt măsurile pe care nu s-au înțeles până acum, Grindeanu a replicat că PSD, în mare, este de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor.

"Suntem de acord cu nouă formă a legii insolvenței. Suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru la Sănătate pe zona de sănătate. Avem, în acest moment, două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie a fi clarificate și discutate în această săptămână. Pe zona de măsuri fiscale și pe zona de administrație. Sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână, înainte de a fi promovat acest pachet", a continuat el.

Legat de capitalul social și taxarea multinaționalelor dacă PSD va cere scăderea plafonului, a spus că și aceste lucruri trebuie discutate.

Sorin Grindeanu crede că sunt necesare mai multe întâlniri în această săptămână, înainte de a promova noul pachet de măsuri.

"Astăzi când vorbim, nu avem o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării, spre exemplu, pe pachetul care cuprinde administrația. Aș vrea să văd forma inițială pe care o propune ministerul, eu cred că se va veni azi cu ea, să o discutăm în interiorul fiecărui partid. În speță, eu o să discut la PSD, să venim cu acele propuneri, parte dintre ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii și de președinții de Consiliul Județean PSD, care s-au întâlnit cu premierul și cu ceilalți miniștri lunea trecută și să ajungem la acel numitor comun, înainte de a fi promovat acest pachet 2. De aceea spun, astăzi, sigur, voi propune în cadrul PSD să revenim la discuții, dar ăsta este un prim pas. Pasul doi și cel mai important este să vedem forma finală pe care o propun cele două ministere, de care aminteam și unde în continuare avem de reglat câteva lucruri, finanțe și administrație, și mâine, poate și poimâine o altă Coaliție care se definitiveze forma pachetului", a mai spus liderul interimar al PSD.

El a precizat că nu există nicio divergență în Coaliție, însă pachetul fiscal ar trebui să fie pe eliminarea privilegiilor, dar "nu se dorește".

"Doar că acest pachet nu se dorește a fi doar pe eliminarea privilegilor. Nu avem nicio divergență nici astăzi. Și de ce n-au fost promovate? Eu trebuie să promovez. Guvernul trebuie să promoveze aceste lucruri. Dacă erau promovate doar măsurile de eliminarea privilegilor, nu mai avem nevoie de nicio Coaliție până la sfârșitul anului", a compeltat acesta.

Despre rectificarea bugetară, întrebat dacă a văzut-o, a replicat că astăzi se așteaptă să vină ministul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Coaliție și să prezinte o formă.

+++

PSD pune frână reformelor, declară la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași critică de asemenea atitudinea conflictuală a colegilor de coaliție de la USR.

”Există o anumită problemă în continuare în coaliție în ceea ce privește anumite blocaje și un anumit tip de abordare. Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetinește ritmul reformelor”, a spus Muraru.

Deputatul PNL critică și poziția USR.

”Există un anumit tip de abordare al USR. Experiența guvernării cu USR a arătat că deși avem în comun o viziune proeuropeană, stilul de lucru și comunicarea au fost adesea tensionate, deci USR a ales o abordare foarte conflictuală în raport cu PSD, în această coaliție de guvernare. Se constată că uneori, este o preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR, decât pentru dialog și construcție”, a completat liberalul.

În opinia sa, ”există acest tip de relație foarte tensionată între PSD și USR, dar există și anumite lucruri pe care noi le constatăm, care nu sunt în regulă. Dacă PSD face acest tip de blocaj în fața unor schimbări necesare și la USR vedem, de exemplu, domnul ministru Miruță al Economiei, care ar trebui să fie un susținător al măsurilor Guvernului, se apucă să facă tot felul de comentarii, spre exemplu, pe acea măsură legată de capitalul social, fără să înțeleagă nimic din impactul real al acestei măsuri, faptul că această abordare privește doar sub 3% din firmele din România”.



Alexandru Muraru spune că ”acest tip de a face acest joc de opoziție din interiorul Guvernului este nociv pentru imaginea Executivului, pentru stabilitatea coaliției și pentru accelerarea reformelor”.

