Coaliția PSD-PNL, renită joi de la ora 15:00 într-o ședință la Palatul Victoria, nu a reușit dupăa aproximativ două ore să stabilească o comasare a alegerilor, așa cum se tot discută în spațiul public.

Potrivit unor surse, PSD și PNL au discutat scenarii, însă n-au luat o decizie, iar luni se reunesc din nou în ședință.

Unul dintre scenariile lansate în spațiul public și intens dezbătut este acela ca alegerile locale și cele europarlamentare să aibă loc în aceeași zi, pe data de 9 iunie.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a declarat joi, după ședința Coaliției, că liberalii și-ar dori ca această discuție privind posibila organizare împreună a mai multor tipuri de alegeri să fie tranșată cât mai repede, pentru că deja timpul ne presează. El a menționat că nu crede că sunt neînțelegeri, ci mai multe scenarii și că probabil că săptămâna viitoare se va ajunge la o concluzie.

”Foarte probabil ca aceste discuții privind comasarea alegerilor să se continue săptămâna viitoare, probabil luni, pentru că comasarea alegerilor în mod evident are o serie de avantaje și este absolut necesar să existe o decizie”, a spus Ionuț Stroe la Antena 3, citat de news.ro.

”Noi, liberalii, am spus-o foarte clar că ne-am dori ca această discuție privind această posibilă organizare împreună a mai multor tipuri de alegeri să fie tranșată, totuși, cât mai repede, pentru că deja timpul ne presează, deja am intrat în a doua lună a acestui super an electoral. Ne obligă nu numai procedurile, ne obligă și o agenda a Guvernului foarte încărcată și este foarte important să arătăm preocupare atât pentru guvernare cât și pentru organizarea acestor alegeri”, a completat Stroe.

Ionuț Stroe a mai spus că nu crede că există neînțelegeri în coaliție, ci există argumente și anumite scenarii.

”Probabil că decizia finală va fi pentru a adopta un anume scenariu, nu cred că sunt neclarități sau discuții în contradictoriu”, a subliniat Stroe.

”Probabil că săptămâna viitoare se va ajunge la o concluzie, și indifferent că vor fi sau nu comasate, eu cred că trebuie să luăm această decizie”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.