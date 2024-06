Liderii PSD-PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au discutat până spre miezul nopții despre datele celor două tururi ale alegerilor prezidențiale, însă n-au reușit să cadă la înțelegere.

Joi dimineață, șeful PNL s-a dus din nou la Guvern să discute cu colegul de guvernare, pentru că termenul pentru adoptarea Hotărârii de Guvern privind organizarea scrutinului este cel târziu pe 2 iulie, susține surse politice.

Ședința Executivului era programată joi, ora 10:00, în speranța că cele două formațiuni se vor înțelege, însă ea a fost amânată din cauza blocajului.

PNL vrea ca primul tur să aibă loc, conform Constituției, adică la finalul lunii noiembrie, și în decembrie să aibă loc turul al doilea. Dacă în martie aceleași formațiuni anunțau triumfătoare că alegerile vor avea loc în septembrie și vorbea despre un așa-zis tandem președinte-premier, acum ideea nu mai stă în picioare. Nici PSD, nici PNL nu vor candidat comun, fiecare tinzând să meargă pe mâna liderilor formațiunilor în cursa pentru fotoliul prezidențial.

Pe de altă parte, PSD vrea alegerile în septembrie pentru că susține că așa s-a stabilit în martie, însă liberalii au venit cu scuza că luna august ar fi dificilă pentru campanie, date fiind perioada concediilor și vremea caniculară. În plus, s-ar creat blocaje în sistemul de educație, pentru că multe secții de votare se organizează în incinta unităților de învățământ.

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat și el miercuri dacă mai e oportună organizarea alegerilor prezidențiale în septembrie, ori ar trebui organizate la termen, în luna noiembrie.

"În conformitate cu legislația în vigoare, ele pot avea loc în septembrie, în octombrie sau noiembrie. Atât! Dacă se vrea altceva, trebuie schimbată legislația și cred că este prea târziu. Nu contează, după părerea mea, dacă au loc în septembrie, în octombrie sau noiembrie, ceea ce contează este opinia românilor. Este foarte important pentru mine să subliniez că președintele României trebuie să fii ales de români, nu de partide, de aceea avem vot direct și de aceea cred că este important ca românii să se informeze și să se intereseze indiferent dacă în timpul campaniei se află la munte, la mare la birou sau în orice altă parte" a spus Klaus Iohannis.

Șeful statului a mai precizat că este clar că "pentru următorii cinci ani aceste alegeri sunt cele mai importante".

"Se discută mult în jurul a câtă putere are sau nu are președintele. Eu pot să vă spun că are suficientă putere pentru a face din alegerile prezidențiale miza principală a alegerilor din acest an. La fel de importante sunt și parlamentarele, și localele, și europarlamentarele, dar știm că pentru români miza este alegerea președintelui și cred că este bine așa. De aceea nu vreau să spun când să aibă loc sau cine ar trebui să candideze, asta se stabilește de partide. Pot fi și independenți, dar românii trebuie să conștientizeze importanța acestor alegeri pentru România și să meargă la vot. Asta mă preocupă pe mine cel mai mult", a conchis Iohannis.

Rămâne de văzut dacă vor reuși zilele acestea să ajungă la un consens.