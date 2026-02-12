PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate și să susțină introducerea unor reforme structurale reale care să țină cont de realitățile sociale și economice din România.

"Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susține o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar", a transmis partidul într-un comunicat de presă.

PSD consideră că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate.

"Introducerea fără discernământ a ideologiei 'fără excepții' la nivelul întregului sistem de Sănătate poate afecta masiv funcționarea spitalelor publice din România, cu efecte deosebit de grave asupra vieții și sănătății cetățenilor", se mai arată în comunicat.

De asemenea, social-democrații susțin că tăierile otova ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene alocate strict pentru asistența tehnică acordată pentru proiectele de investiții cu finanțare europeană.

"Nu în ultimul rând, impunerea unor astfel de reduceri în cazul instituțiilor sau ministerelor care deja au parcurs proceduri ample de reorganizare în lunile precedente le va pune pe acestea în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de bază în domeniile pe care le gestionează!De aceea, PSD este consecvent cu pozițiile anterioare privind ineficiența politicilor de austeritate. Reamintim că PSD a avertizat că o majorare a TVA și a accizelor va determina creșterea inflației și scăderea consumului, cu efecte negative asupra creșterii economice și asupra încasărilor la bugetul de stat. Cele mai recente date oficiale ale INS și Eurostat confirmă acum că acele măsuri au amplificat inflația din România la cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, iar în prezent țara noastră este singurul stat UE în care salariații pierd masiv din puterea de cumpărare. În consecință, în România s-a înregistrat cea mai mare prăbușire a consumului din ultimii 15 ani, ceea ce a adus economia românească în pragul recesiunii", potrivit comunicatului.

O alternativă la politicile de tăieri "fără excepții" este introducerea impozitării progresive, cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici, crede PSD.

"O astfel de reformă structurală, susținută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale și ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflația și fără a afecta creșterea economiei naționale", a conchis formațiunea.