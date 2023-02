PSD solicită colegilor de la PNL să-și definească poziția față de taxa de solidaritate aplicabilă companiilor cu venituri mari și foarte mari.

Social-democrații au transmis printr-un comunicat de presă că "nu este clar dacă susțin sau se opun acestei taxe", iar unii lideri marcanți ai PNL au cerut cu vehemență ca taxa de solidaritate stabilită la nivel european să se aplice asupra unor mari companii din sectorul energetic din România.

"Alții, în schimb, critică taxa de solidaritate cu aceeași vehemență, pe motiv că ar afecta mediul de afaceri și ar crește prețurile la clienții finali. Colegii de la PNL trebuie să explice de ce taxa pe solidaritate e bună când o solicită PNL, dar nu mai e bună când o propune PSD", au spus cei din PSD.

De asemenea, colegii liberalilor spun că aceștia trebuie să spună clar cetățenilor dacă acceptă comportamentul unor firme cu venituri foarte mari care își reduc obligațiile către stat, prin diminuarea artificială a profiturilor.

"Taxa de solidaritate propusă de PSD impune acestor companii să plătească un impozit pe profit echivalent cu măcar 1% din cifra de afaceri, așa cum plătesc toate firmele mici din România. În prezent, sunt multe companii românești care raportează profiturile reale și plătesc impozite a căror valoare depășește 3-4% din cifra lor de afaceri. Mai mult decât atât, taxa de solidaritate susținută de PSD vizează în special companiile care și-au multiplicat veniturile prin creșterea speculativă a unor prețuri, în actualul context inflaționist. Contrar criticilor unor lideri PNL, taxa de solidaritate are ca efect descurajarea acestor comportamente speculative care au afectat în mod nejustificat puterea de cumpărare a cetățenilor români", se mai arată în comunicat.

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, scria miercuri pe pagina lui e Facebook faptul că PNL nu susține creșterea unor taxe, pentru că se încalcă un principiu de bază al Codului Fiscal, acela că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate.

"PNL nu va susține noi modificări ale Codului Fiscal. Astfel de propuneri vor afecta negativ economia și mediul de afaceri. Impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii este o idee pe care PSD a mai vehiculat-o în trecut. Nu știu ce analize economice are PSD, dar nouă ne este teamă că o astfel de taxă va avea ca efect creșterea prețurilor inclusiv la multe produse de bază. Orice taxă se regăsește în preț și prin urmare vor fi afectați tocmai cetățenii și nu firmele", a scris Motreanu.



"Nu înteleg clar ce dorește PSD: bani la buget sau să protejeze cetățenii, care oricum au veniturile sub presiunea inflației. Sunt multe motive să credem că propunerea PSD va duce la creșterea prețurilor unor produse alimentare. PSD spune că protejează companiile românești prin această măsură, dar mă întreb dacă a discutat cu aceste companii care au capital românesc", a mai completat liberalul.



Motreanu a spus și că, în acest moment, Coaliția are un program de guvernare asumat iar propunerile președintelui PSD, Marcel Ciolacu, nu se regăsesc în acest program.