PSD a făcut, la negocierile pe programul de guvernare, propuneri pentru a crește veniturile statului, printre care se numără și taxarea "luxului", a declarat, miercuri, prim-vicepreședintele partidului Sorin Grindeanu.

"Negocierile continuă pe domenii de activitate. Prima întâlnire de astăzi a fost concentrată pe ceea ce înseamnă lipsa resurselor bugetare într-o perioadă în care statul trebuie să fie alături de cetățeni, pentru că știm, în acest moment, și vedem cu toții cum scade nivelul de trai al românilor, iar noi ne dorim să venim cu venituri în plus la bugetul de stat, nu doar să facem cheltuieli. Sigur că ne dorim să creștem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1.000 de lei, să mărim cu 11% punctul de pensie, iar alocațiile să fie conform legii. Pentru asta am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a crește veniturile statului. Prima dintre ele ar fi cea legată de taxarea luxului, dacă putem să îl numim așa. Toate țările civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei iaht, plătești în plus. Vrei mașini de sute de mii de euro, plătești în plus. E o intenție, nu e niciun fel de impunere, este o intenție pe care noi am declarat-o astăzi, urmând să o detaliem și nu este o condiție pe care o dă PSD", a afirmat Grindeanu la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.

El a adăugat că România are cea mai mică rată de colectare fiscală la nivelul Uniunii Europene.

"Este absolut necesar să corectăm acest lucru, putem să aplicăm și soluții pe care văd că le-au aplicat colegii noștri de la sud de Dunăre, că au adus experți străini și au crescut rapid rata de colectare. E nevoie, de asemenea, de un efort național pentru combaterea evaziunii fiscale. Este inadmisibil ca și acum, la ani buni, vă dau un exemplu - scanerele pe care tot statul român le-a luat stau nefolosite, iar contrabanda este în floare în România. Să știți că nu suntem de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții, impactul pe care noi l-am calculat și pe care toate aceste ramuri care au ținut în această perioadă economia României ar fi unul care nu ar da cu plus. Sunt câteva propuneri, intenții pe care noi le-am prezentat astăzi interlocutorilor pentru a crește veniturile statului", a afirmat Grindeanu.



Întrebat dacă PNL a fost de acord cu suprataxarea marilor averi, Grindeanu a menționat: "A rămas, după ce am transmis intenția noastră, ca în discuțiile ulterioare, de astăzi, de mâine, de poimâine, să detaliem aceste puncte, deci nu a fost închis acest subiect".

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat miercuri seara că nu i se pare normală impozitarea progesivă deoarece în România orice venit este deja impozitat, iar problema se pune "dacă vrem să penalizăm suplimentar pe cineva care a muncit în viață și a acumulat".

El a spus că e de acord cu o asemenea măsură în cazul evaziunii fiscale, dar nu vrea ca românii care muncesc și își asună riscuri să trebuiască să plătească în plus față de ce plătesc deja către stat.