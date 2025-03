Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, nu exclude discuții în coaliție despre atitudinea ministrului de Externe în contextul suspendării Programului Visa Waiver, în opinia sa fiind nevoie "de o altă abordare în diplomația românească".

"Eu am un respect deosebit pentru domnul Hurezeanu, dar, în aceași timp, cred că în ultima perioadă nu prea a ținut pasul cu această nouă dinamică a relațiilor internaționale. Și așa văd că nu prea găsim relații cu administrația Trump, cu Statele Unite. Pentru România e vital să avem relații cu administrația Trump, cu partenerul strategic al României, pentru că nu putem să rămânem în zona de influență a Rusiei. Nu spun că există acest pericol iminent, dar puteți să observați și dumneavoastră că ceva se schimbă. Acum, cu aceste negocieri între Statele Unite - Ucraina - Rusia, prin pacea din Ucraina ceva se va schimba în relațiile internaționale. Este foarte important în aceste condiții să avem o diplomație activă care să țină pasul cu această nouă dinamică și e foarte important să găsim relații de intrare, ceva legături cu administrația Trump", a declarat Csoma Botond, la Parlament, citat de Agerpres.

Întrebat dacă s-ar putea pune în discuție viitorul lui Hurezeanu în coaliția de guvernare, el a răspuns: "Nu aș putea să vă spun, dar s-ar putea în aceste condiții. Acest mesaj venit din partea Statelor Unite e totuși îngrijorător, cu suspendarea Visa Waiver pentru România. Eu cred că în atari condiții trebuie să avem, totuși, o altă abordare".

"Nu știu dacă doar domnul Hurezeanu are o responsabilitate în acest sens, dar, totuși, este ministrul de Externe al României. Deci, cumva, răspunde pentru diplomația României, are un rol important. N-aș vrea să reiterez ce a spus domnul Kelemen Hunor, dar nu prea au fost mișcări din partea domnului Hurezeanu, a fost destul de absent în această perioadă totuși destul de tumultoasă din punct de vedere diplomatic. Din punctul de vedere al dinamicii relațiilor internaționale, domnul Hurezeanu a fost destul de absent. Cred că avem nevoie de altă abordare. În diplomația românească, domnul Hurezeanu ar trebui să fie el însuși mai prezent în spațiul public internațional, pentru că lucruri se întâmplă, iar România nu mai poate să fie o țară care să fie numai spectator în acest context. (...) Domnul premier a discutat cu domnul Trump, dar cred că trebuia să existe cumva un follow up și acest follow up cred că ar trebui să vină din partea Ministerului de Externe. (...) Nu putem să fim spectatori în arena internațională", a transmis Csoma Botond.

Marți, premierul Marcel Ciolacu a declarat, la Gândul.ro, că nu este un mare fan Hurezeanu.

"Nu sunt un mare fan Hurezeanu. Știe și domnia sa. Cred că nici domnia sa nu e un mare fan Ciolacu. Propunerea pentru ministrul de Externe a fost făcută de PNL”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul a mai precizat că Hurezeanu este un diplomat "de modă veche".

"E un tip de diplomat cu ștaif, într-o zonă de diplomație foarte bună de adaptat în Europa. Nu este în dinamica diplomației care se impune acum cu Statele Unite ale Americii. Acesta este adevărul. Asta nu înseamnă că domnul Hurezeanu nu este un diplomat de excepție”, a mai adăugat Ciolacu.