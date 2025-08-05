Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a decis convocarea, luni, a unei reuniuni a Biroului Permanent Național, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare.

Decizia vine ca urmare a poziționării USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

"În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului", a scris Grindeanu pe pagina lui de Facebook.

El mai spune că PSD consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică.

"Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională", a continuat el.



Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.



Sorin Grindeanu a adăugat că PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile.

