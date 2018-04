„Vreau să organizăm acest miting și am luat decizia asta pentru a nu mai exista niciun echivoc privind abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a declarat președintele partidului, Liviu Dragnea, la finalul şedinţei Comitetului Executiv.

Social-democrații s-au reunit luni în ședința Comitetului Executiv, iar decizia privind organizarea unui miting de amploare în cursul lunii mai pe tema susținerii familiei tradiționale este cea mai importantă, a spus Dragnea.

„Am adoptat câteva decizii importante. Cea mai importantă decizie pe care am adoptat-o astăzi este legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizăm un miting mare al PSD pentru susținerea familiei tradiționale. Vreau să organizăm acest miting și am luat decizia asta pentru a nu mai exista niciun echivoc privind abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a declarat Liviu Dragnea, la finalul şedinţei CEx, potrivit Digi24.

De asemenea, șeful PSD a anunțat că Adrian Dobre și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al partidului și de secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.