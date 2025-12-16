Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat marți de ce PSD a votat alături de AUR demiterea ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, deși gestul încalcă protocolul Coaliției de guvernare.

"Haideți să vorbim de acei oameni, de 120.000 de oameni fără apă, pe care nu-i interesează hârtiile și țipetele doamnei ministru din Parlament, ci oamenii aceia în continuare sunt fără apă. Noi am transmis cât se poate de transparent deciziile noastre, fără să ne ascundem. Vă spun că, dacă săptămâna viitoare e vreun alt ministru care va pune în pericol sau privează de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oamenii în România, în același mod vom acționa", a spus Grindeanu.

Luni seară, Grindeanu a transmis de la Timișoara că PSD a anunțat din timp că nu va vota moțiunea de cenzură, dar tot din timp a anunțat că a remarcat "managementul catastrofal pe care îl are doamna ministru Buzoianu la Ministerul Mediului și prin asta am sancționat acest lucru"

De asemenea, el a spus că l-a anunțat pe prim-ministrul Ilie Bolojan încă de săptămâna trecută că PSD va vota moțiunea simplă.

