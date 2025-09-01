Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va depune un proiect de lege pentru eliminarea plății CASS-ului pentru veterani, invalizi, deținuți politici, mame aflate în concediu de creștere a copilului și călugări.

"Avem câteva lucruri care, în acest moment, nu au fost acceptate, spre surprinderea mea, în acest pachet, și anume CASS pentru veterani, eliminarea CASS-ului pentru invalizi, eliminarea CASS-ului pentru deținuții politici, eliminarea CASS-ului la indemnizația pentru mame, de asemenea, eliminarea CASS-ului pentru călugări, personal monahal, nu preoți, călugări și călugărițe", a spus Grindeanu la finalul ședinței conducerii PSD.

Potrivit șefului interimar al PSD, "astea sunt lucruri care nu au un impact asupra bugetului de stat major, sunt lucruri care țin de dreptate, sunt lucruri care țin de, dacă vreți, un fel de recunoștință pe care societatea trebuie să o arate asupra acestor categorii".

"Eu sunt surprins că nu au fost acceptate. Vreau să vă spun că decizia noastră de astăzi este de a face, imediat după, după ce se termina procedura pe asumarea răspundării, un proiect de lege care să cuprindă toate aceste lucruri și care să fie depus de către grupul PSD, probabil săptămâna viitoare", a continuat el.

Parte din acest proiect este și chestiunea legată de persoanele cu dizabilități, lucruri care Țau dispărut din actualul pachet de măsuri și care trebuie să fie corectate".

