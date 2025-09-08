Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni depunerea a două proiecte de legi prin care social-democrașii vor modificarea primului pachet fiscale, asumat de Guvernul din care fac și ei parte în fața Parlamentului.

"Împreună cu colegii mei de la Senat și cu colegii de la Camera Deputaților, așa cum am anunțat noi în urmă cu ceva timp, depunem astăzi (luni - n.r.) două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din pachetul 1, și anume la CASS pentru pensionari, pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și de asemenea indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează bineînțeles mamelor", a spus Grindeanu la Parlament.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că "sunt lucruri pe care le-am spus și când a fost adoptat pachetul 1 de măsuri, le-am spus și le-am susținut în Coaliție pentru a fi corectate acum, când vorbim de pachetul 2, nefiind adoptate și nefiind acceptate de restul colegilor, noi înțelegem să nu renunțăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese".

O să rog pe Victoria prima oară să prezinte primul proiect și după aceea pe Marius. Mulțumesc tare mult. Primul proiect este un proiect de modificare a codului fiscal și a legei sănătății, care practic revine la situația de dinainte de pachetul 1 în care mamele aflate în concediu de creștere a copilului erau acceptate de la plata contribuției pentru sănătate.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu crede că "este o măsură absolut necesară și o reparare a unei dreptăți care s-a făcut femeilor, în condițiile în care vorbim de persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate economică și stării de sănătate și, doi, în condițiile în care România se confruntă cu mare problema de natalitate".

"Considerăm că această măsură va duce și la o degradare a stării de sănătate a mamei, implicită a copilului, dar și la o scădere a natalității, dacă este menținută. Menționez că 30% din mamele aflate în concediul de creștere a copilului au o indemnizație în jur de 1.600 de lei. Este o sumă foarte mică, din care știu că domnul Bolojan a spus că e puțin 10%, 160 de lei. Este puțin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, credeți-mă, 160 de lei este foarte mult. Este echivalentul la aproximativ 150 de scutece pentru bebeluși", a continuat ea.

Deputatul PSD Marius Budăi a vorbit și el despre un al doilea proiect de act normativ pregătit care se referă la veteranii de război.

"Am spus foarte clar de atunci că ni se pare nedrept ca 418 oameni, și repet, insist pe acest lucru, 418 oameni din România, 411 veterani de război și 7 văduve de veterani de război să mai plătească această contribuție (CASS - n.r.) Este un proiect de act normativ care vine să repare ceea ce PSD a solicitat în cadrul Coaliției atât la pachetul 1, cât și la pachetul 2 de măsuri", a explicat el.