Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seară, la România TV, că țara are nevoie de un președinte de stânga, care ar putea fi chiar un intelectual neînregimentat într-un partid.

Marcel Ciolacu a afirmat că PSD va veni cu un intelectual pentru a candida, dându-l exemplu pe Ion Cristoiu.



El a adăugat că la următoarele alegeri prezidențiale PSD nu va veni neapărat cu un om politic.

„Știți foarte bine că am anunțat în interiorul partidului și în spațiul public foarte clar că desemnarea candidatului pentru funcția de președinte al României din partea PSD se va face cu totul altfel. Nu o să mai fie o decizie a unui număr mic de oameni. Întâi să mă hotărăsc dacă eu voi intra în această competiție. Cu certitudine cred că România are nevoie de un președinte de stânga. Un om care împărtășește principiile de stânga. E nevoie de o schimbare după 20 de ani pentru cel care va ocupa funcția de președinte al României. Sunt oameni de stânga în România care pot ocupa cea mai înaltă funcție din statul român. Când avem discuția de candidaturi tot timpul ne gândim numai la oameni politici. Poate că PSD de această dată nu va veni neapărat cu un om politic, ci cu un intelectual. De aceea am dat exemplul domnului Cristoiu”, a declarat șeful PSD.