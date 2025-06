Organizațiile de Tineret și de Femei ale BNS afirmă că decizia PNL de a elimina dreptul de vot pentru Organizația de Femei și Tineret în Biroul Politic Național oferă un exemplu perfect despre cum se construiește ”regresul sub masca modernizării”.

”Decizia Partidului Național Liberal, luată sâmbătă în cadrul Consiliului Național, de a elimina dreptul de vot pentru Organizația de Femei și Organizația de Tineret în Biroul Politic Național ne oferă, din păcate, un exemplu perfect despre cum se construiește regresul sub masca modernizării. Este o decizie care nu doar marginalizează două categorii esențiale pentru viitorul României – femeile și tinerii –, dar transmite un mesaj periculos: acela că reprezentarea nu mai contează și că vocea celor care luptă pentru echilibru, incluziune și drepturi reale poate fi eliminată prin simplu vot intern”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Organizația de Tineret și Organizația de Femei ale Blocului Național Sindical (BNS), scrie News.ro.

Cele două organizații ale BNS adaugă că ”«salută», cu ironie amară, această «întoarcere în Evul Mediu» – o perioadă în care decizia aparținea doar unora, iar restul trebuiau să tacă și să accepte”.

”Totodată, ne arătăm disponibilitatea fermă de a colabora cu organizațiile de femei și de tineret din cadrul PNL – chiar și în condițiile în care propriul lor partid le exclude de la masa deciziilor. Credem că doar împreună putem identifica și susține politici publice autentice, relevante pentru nevoile reale ale femeilor și ale tinerilor din România. Pentru că într-o democrație sănătoasă, vocea celor mulți nu poate fi redusă la tăcere prin votul celor puțini. Și pentru că, în ciuda semnalelor venite de la unii lideri politici, noi nu vom obosi să luptăm pentru o societate dreaptă, echitabilă și cu fața spre viitor, nu spre trecut”, scrie în comunicat.



Ilie Bolojan a invocat modernizarea atunci când s-a decis un nou Statut al formațiunii.

'Acest statut și rugămintea mea este să votați, gândindu-ne că, dacă nu facem și o schimbare parțială de persoane care reprezintă partidul, care conduc partidul, care reprezintă regiunile, n-avem nicio șansă în anii următori. Orice am spune, partidul are nevoie de o modernizare, pentru că ea este absolut necesară și dumneavoastră veți decide acest lucru prin votul dumneavoastră. Și rugămintea mea, indiferent de discuțiile care se fac, în cabina de vot veți fi singuri și gândiți vă la viitorul Partidului Național Liberal', a spus liderul interimar al PNL, la Consiliul Național de sâmbătă.

El a susținut că noul statut al partidului introduce responsabilitatea:

”Acest partid introduce deci performanța, pentru că votezi după performanță, dar, mai mult decât atât, introduce responsabilitatea. Responsabilitatea are două componente: responsabilitatea financiară și responsabilitatea care este dată de rezultatele pe care le obții. Reintroducem în statut demisia de onoare a președinților de organizații care au obținut la ultimele alegeri locale și parlamentare ultimele 10 locuri. Asta nu înseamnă că vor fi imediat demiși, dar asta înseamnă că, dacă ai obținut rezultate proaste, este o chestiune de onoare, îți depui demisia. Poate sunt din cauza ta, poate nu sunt din cauza ta. Cei care mă știți, vă aduceți aminte că în 2016 am fost secretarul general al PNL și pentru că PNL în 2016 n-a obținut rezultate așa cum ne-am așteptat, mi-am depus demisia, nu s-a întâmplat nimic, m-am dus acasă la Oradea și am muncit pentru comunitate”.

Decizia vine după ce liberalii n-au propus nicio femeie în guvern, iar premierul a declarat că a încercat să propună ”oameni competenți, a fost mai puțin important ceea ce sunt".