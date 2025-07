Consilierul prezidențial Radu Burnete susține că cei aproximativ 5 milioane de angajați din sistemul privat nu pot susține, prin taxele și impozitele pe care le plătesc, aparatul bugetar, care numără în acest moment peste 1,3 milioane de angajați.

Radu Burnete avertizează că numai 64% dintre românii apți de muncă lucrează, în condițiile în care media în regiune este de 75-76%. Atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan au ca prioritate reducerea evaziunii fiscale, susține Radu Burnete, citat de News.ro. „Ne furăm căciula singuri și nu-i cinstit. Adică nu se poate ca doar unii dintre noi să plătim mereu, alții mereu să evite asta”, a spus consilierul prezidențial, la Prima TV.

Radu Burnete, consilier prezidențial, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă sunt prea mulți angajați în sistemul bugetar.

„Aici v-aș da mai multe răspunsuri, pentru că depinde ce măsori. Dacă raportez numărul de bugetari la populație, au arătat-o și alții în afară de mine, suntem mult sub media europeană. Deci pare că avem un număr mic de angajați în sistemul public. Pe de altă parte, dacă îl raportez la populația ocupată, unde România are o problemă, pentru că din cei apți de muncă doar 64% dintre români lucrează - media în regiune e de 75-76% - atunci nu mai par să fie atât de puțini. De ce e important asta? Pentru că oamenii care lucrează în sectorul privat, cei 4,5-5 milioane, trebuie, prin taxele și impozitele lor, să susțină acest aparat bugetar. Dacă numărul lor e foarte mic în comparație cu regiunea, atunci nu mai suntem chiar atât de mult sub media Uniunii Europene. Și aici văd o problemă. Mai departe, avem foarte multă evaziune fiscală și economie gri. Dacă avem atât de multă evaziune fiscală și atât de multă economie gri, presiunea pe acești 5 milioane de angajați din privat să țină acest aparat bugetar e și mai mare. Și atunci, da, dacă pun toate lucrurile astea cap la cap, în clipa de față avem un aparat public mai mare decât poate susține mediul privat”, a explicat Radu Burnete.

Consilierul prezidențial susține că atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan vor avea ca prioritatea combaterea evaziunii fiscale și a economiei gri, un fenomen care creează inechitate între cetățenii care plătesc taxe la stat și cei care nu-și achită dările.

„Și acum ce-i de făcut? Pe de o parte, și asta va deveni o prioritate și a Administrației Prezidențiale, dar cu siguranță a guvernului, cu evaziunea fiscală și cu economia gri. Ne furăm căciula singuri și nu-i cinstit. Adică nu se poate ca doar unii dintre noi să plătim mereu, alții mereu să evite asta. Deci asta trebuie închisă și va ușura un pic acest raport între stat și privat. Doi: ce cred că trebuie să facem este să ne uităm la arhitectura acestui stat. De ce spun asta? Sunt locuri, le vedeți și dumneavoastră, le văd și cetățenii, unde clar aparatul e subdimensionat, că durează foarte mult să obții o autorizație. Există alte locuri unde e supradimensionat. Îl auzeam pe premier, a dat exemplul ăsta și public, dacă te uiți la Consiliile Județene, unele au o sută de angajați, unele au patru sute de angajați. Ok, înțeleg că există diferențe între județe, dar parcă nu e atât de mare”, a conchis Radu Burnete.

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în februarie 2025, de 1.311.451, cu 4.558 mai multe comparativ cu finele anului trecut, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Peste 64% dintre posturile ocupate erau în administrația publică centrală, respectiv 841.259 (plus 2.936 față de decembrie 2024). Totodată, în administrația publică locală lucrau, în februarie 2025, 470.192 de persoane (plus 1.622 comparativ cu ultima lună din 2024).