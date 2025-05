Analistul Radu Magdin a vorbit, într-un interviu pentru EURACTIV România, despre scenariul în care George Simion ajunge președinte și atitudinea lui la nivel european.

Astfel, plecând de la scenariul "George Simion președinte", analistul Magdin a fost întrebat cum ar putea arăta Consiliul European, unde președintele este reprezentantul României?

"Foarte probabil, domnul Simion va ridica vocea public la Comisia Europeană și la doamna Von den Leyen, demonizată activ pe mai multe canale media din România, în ultimii ani, precum și online. Dar își va modera tonul în Consiliul European în întâlniri private la Comisia Europeană. Are o țară vulnerabilă în spate, cu deficite, care trebuie să negocieze deștept, nu în forță cu Bruxelles-ul. Va fi o presiune mare de normalizare à la Meloni, pe domnul Simion, indiferent că el e sincer sau nu acum când spune că se va <<meloniza>>", a spus analistul Radu Magdin pentru EURACTIV România.

Întrebat dacă este posibil ca România să dea mâna cu Ungaria și Slovacia pentru a "pune bețe în roate” UE, Magdin a răspuns că nu vede o combinare imediată între cele trei state, mai "degrabă îl vad pe Simion căutând o alianță cu Italia și orice alt interlocutor ECR".

"În Polonia, chiar dacă ar câștiga candidatul conservator, Donald Tusk e cel care reprezintă țara în Consiliu, de asta nu menționez un triunghi România-Italia-Polonia", a continuat analistul.

Cât de anti-UE ar deveni România sub un regim Simion, Radu Magdin a declarat "problema nu e de realitate, ci de percepție".

"Chiar dacă Simion ar vrea să devină mai prietenos, din interes strategic, față de Bruxelles, atunci va avea o problemă acasă, unde audiența lui se așteaptă să proiecteze mai multă putere, demnitate etc la Bruxelles. Deci va trebui să facă un dans strategic fin, astfel încât să pară puternic pentru echipa de acasă și constructiv, nu absurd pentru Bruxelles. Totodată, domnul Simion pe moment joacă cartea Trump vs Bruxelles, pentru prima dată separăm apele prosperității UE de cele ale securității NATO și ale parteneriatului cu SUA Din această perspectivă, e în interesul administrației Trump să îl folosească pe Simion în clubul european, ca să slăbească proiectul european. De exemplu, americanii știu bine că Orban e mai degrabă cu rușii și chinezii decât cu ei, dar, dacă îl pot folosi și ei pe moment, de ce nu? Administrația de la Washington e mult mai deșteaptă decât pare din declarațiile haotice ale lui Trump (care și ele sunt făcute de multe ori cu cap, din rațiuni de a pune competitorul pe defensivă) și, dacă poate face divide et impera cu Europa, o va face. Și administrația Bush vorbea de Europa Nouă (tarile est europene) și Europa Veche/ Bătrână (care ar fi avut mai puțin apetit să joaca pe unele dosare cu SUA)", a explicat Radu Magdin.