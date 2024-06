Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, susține joi dimineață că a recuperat 294 de voturi în urma renumărărilor efectuate la doar două secții.

Toate acestea, după ce, în cursul nopții trecute, Radu Mihaiu a fost anunțat că sacii cu voturi de la Secția 352 au fost tăiați și nu i s-a permis inițial accesul la renumărare.

„Secția 352 a fost numărată. 294 de voturi au fost scoase la lumină. 294 de voturi în plus din doar două secții renumărate azi. Însă nu am terminat. Mai sunt 30 de secții de renumărat. 30 de secții cu suspiciuni grave pe care PSD și PNL le țin sub capac pentru că știu și ei că pierd”, a declarat Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2.

Mai mult, la Secția 203, pe lângă cele 7 voturi valabile pentru primarul Radu Mihaiu găsite amestecate în alte teancuri, au fost descoperite 25 de voturi mai puține pentru contracandidatul PSD decât se numărase inițial, ceea ce ridică alte semne de întrebare.

Radu Mihaiu a declarat că va depune toate eforturile pentru a asigura transparența și corectitudinea alegerilor. El a subliniat importanța clarificării tuturor neregulilor și a restabilirii încrederii cetățenilor în procesul electoral.