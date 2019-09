Deputatul PSD Cătălin Rădulescu susține că declarațiile ministrului Justiției, Ana Birchall, potrivit cărora grupul de lucru interministerial nu susţine funcţionarea SIIJ în această formă, nu este poziția PSD și propune excluderea ei din partid.

"As vrea sa spun de la început , ca declarațiile " încă colegei” Birchall , nu reprezintă nici poziția politica a partidului nostru și nici poziția asociațiilor magistraților și procurorilor din România , ci a unei persoane demisa din funcția de ministru al justiției de către Premierul Viorica Dancila și ținuta forțat in aceasta funcție de către prietenul acestei " colege " Klaus Iohanis , prieten căruia Birchall i-a și mulțumit anterior refuzului numirii Danei Gârbovan , in declaratia de presa din Camera Deputaților , anticipând menținerea ei in funcția de ministru al justiției in dauna Danei Gârbovan , un judecator și un profesionist desăvârșit.

Aceasta " colega " își bate joc de voturile date psd-ului de milioane de milioane de romani și de lupta din ultimii ani a asociațiilor magistraților și procurorilor din România in stoparea abuzurilor procurorilor Dna , din ultimii 8 ani . Prin încercarea repetata și continua a acesteia de a bloca pe de-o parte numirea in funcția de sef al Siij a Adinei Florea și pe de alta parte de a desființa secția de investigare a infracțiunilor din justiție , " colega " Bichall vrea sa legitimeze toate acțiunile abuzive , represive , mafiote și criminale ale procurorilor Dna, acuzați și dovediți atât de forurile Csm și ale Inspectiei judiciare , cât și de instanțele judecătorești , procurori ca : Onea, Portocala , Kovesi , Vartic, Man , procuroarea care trăgea pe jos o fetița , procurorii de la Caracal sau procurori Dna hastagisti din : Timiș , Iași , Brașov , Prahova, Caras, Bihor, Cluj, Dolj , Arges, Vâlcea etc, care au făcut dosare la comanda pe tinte , au anchetat , instrumentat și împreuna cu oameni din Sri conduși de Maior și Coldea , au hotărât împreuna cu judecători afiliați statului mafiot paralel , condamnarea oamenilor nevinovați sau au acoperit rețele de crima organizata , proxeneți și clanuri mafiote . Acest lucru nu poate fi permis .

CEx-ul de astăzi va trebui sa hotărască între demiterea din funcția de ministru sau excluderea din partid a acestei " colege " care in primul rând stirbeste autoritatea președintelui Psd Viorica Dancila , prin declarațiile sale, nevalidate politic de partidul nostru și pe de alta parte afectează parcursul mobilizator al membrilor psd ( și nu numai ) in viitoarea campanie prezidențială care sta sa inceapa", a scris Cătălin Rădulescu pe pagina lui de Facebook.

(Textul, cu tot cu greșeli, aparține în integralitate deputatului Cătălin Rădulescu)

"Să ştiţi că doamna Birchall de la justiţie nu vorbeşte în numele PSD! Agenda ei de lucru nu are nicio legāturā cu cea a partidului. Şi nici cu voturile a milioane de români care încā mai sperā ca PSD sā facā dreptate! Şi sper ca toatā lumea sā înţeleagā asta!", a scris şi Codrin Ştefănescu.

La rândul său, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a criticat atitudinea ministrului Justiţiei în cadrul şedinţei de marţi a CSM, respectiv faţă de faptul că "nu a putut confirma sau infirma primirea unei liste cu sarcini trasate de către reprezentantul unui stat partener".