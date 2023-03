Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat duminică seară, la Prima News, citat de news.ro, că a promis desființarea pensiilor speciale în 30 de zile, convins fiind că se poate realiza ”o lege inteligentă”.

”Când am intrat în politică, nu credeam că sunt atât de mulți cretini. Sunt foarte mulți și mulți care nu au nicio legătură cu interesul național al României. Eu când am intrat în politică am fost abolut convins că am influențat cât am putut de la pupitrul meu și am zis că trebuie să mă implic. Eu când am spus că vreau să desființez pensiile speciale și le-am spus colegilor că suntem obligați, ca în 30 de zile, să desființăm, am spus-o cu tot sufletul, fiind absolut convins că vor scrie o lege inteligentă, încât oricând ar veni doamna Renate Weber sau CCR, să nu poată anula această lege”, a declarat Rareș Bogdan, conform sursei citate.

De când a intrat în politică și mai ales în momente-cheie ale PNL (alegeri, Congres etc) Rareș Bogdan a tot promis tăierea pensiilor speciale, lucru care nu s-a întâmplat nici acum, iar asta pune probleme în virarea unei noi tranșe de bani din PNRR.