Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat joi că, dacă în negocierile pentru formarea Guvernului se va decide ca PSD sau UDMR să fie primele formațiuni care dau premierul, el are destulă influență pentru a se opune.

Rareș Bogdan a mai precizat că PNL nu are mandat să negocieze rotativa, iar propunerea liberalilor va fi "premier exclusiv PNL".

Decizia forurilor de conducere este ca liderul formațiunii, Florin Cîțu, să fie propus pentru funcție, însă decizia poate fi schimbată.

"PNL ia în calcul orice scenariul dacă nu va avea prima dată premierul. Acesta trebuie să fie exclusiv membru al PNL. Nu poate să fie independent. Am și anunțat că, dacă va fi un independent, eu mă voi opune. Am suficientă influență în BPN să blochez această chestiune. (...) Chestiunea unui premier PSD acum, primul premier este exclusă. Nu va trece o astfel de propunere prin BPN. De asemenea, chestiunea unui premier prim UDMR nu se pune problema. Indiferent de ce cred colegii mei, în cazul unei rotative care să înceapă cu PSD sau cu UDMR mă voi opune și am suficientă influență în BPN", a declarat Rareș Bogdan.

Totuși, el a afirmat că Florin Cîțu ar putea fi președintele Senatului - al doilea om în stat.

Legat de faptul că mulți liberali ar dori să cedeze social-democraților Ministerul Justiției, Rareș Bogdan a spus: "Nu are cum PSD, și sunt convins că înțeleg că pentru ei e complicat să intre pe domeniul justiției. Sunt convins că nu își doresc".