Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan afirmă că liderul partidului, Ludovic Orban, conduce în mod dictatorial PNL, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți liberali din conducerea partidului.

„Vă spun o chestiune dureroasă. Uneori mi se părea că atunci când eram la măsuța mea de realizator cu o audiență foarte mare și o influență foarte mare în emisiune aveam mai multă putere decât ca prim-vicepreședinte al partidului de guvernământ. Partidul nu a fost condus clasic, tradițional, așa cum a fost condus PNL, PDL în epoca pre Ludovic Orban. Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Noi nu am avut, nici eu, nici Robert Sighiartău, nici Iulian Dumitrescu, nici Mircea Hava, nici Raluca Turcan, Florin Roman, Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Emil Boc, nu am avut niciun fel de putere reală în cadrul guvernării”, a declarat duminică prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, la Interviurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Rareș Bogdan spune că Ludovic Orban s-a opus propunerii sale de remaniere a unor miniștri precum Ion Ștefan sau Monica Anisie pe motiv că ar da un semnal de neîncredere.

„Eu, de exemplu, în iunie am solicitat împreună cu Robert Sighiartău primenirea Guvernului. Nu am făcut-o în spațiul public (…) Am spus înaintea verii să schimbăm 4-5 miniștri. După aia am spus în septembrie. S-a refuzat, a spus nu, că asta înseamnă că nu avem încredere. S-a dovedit că schimbarea lui Costache cu Nelu Tătaru a fost de bun augur. Nelu Tătaru a fost unul dintre cei mai buni miniștri ai Sănătății. (…) Le-am atras atenția că scenariul 1996-2000 (nr. guvernarea CDR, care a dus la dispairiția PNTCD), este unul care îmi vine de fiecare data în minte (…) Dacă nu vreți să trăim anul 2024 cu un PSD de 38-40% și cu un AUR de 20-25% și dacă nu vreți să votați candidatul PSD la prezidențiale, ca să nu iasă AUR sau să votați candidatul AUR să nu iasă candidatul PSD, alegeți voi cum, pentru că nu va intra dreapta nici măcar în turul doi cu un candidat, trebuie să ne redefinim, să reformăm partidul”, a explicat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan critică modul în care Ludovic Orban conduce partidul și ia deciziile, denunțând comportamentul discreționar al acestuia.