Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat luni că afirmațiile președintelui PNL, Ludovic Orban, referitoare la negocierile privind formarea coaliției sunt ușor de demontat și a spus că Orban trebuia să se gândească înainte să-l "bage în război".

"Eu am răspuns, deși în primă fază, când am primit informația, nu am crezut, pentru că am înțeles că va fi un festival al democrației și nu atacuri între colegi în spațiul public. Nu am vrut să cred că Ludovic a folosit astfel de cuvinte la adresa a trei colegi, dar până la urmă m-au lămurit colegii din mass-media din Botoșani că așa a fost. În primă fază, am văzut declarația lui Florin Cîțu, am văzut declarațiile Ralucăi Turcan, ale Alinei Gorghiu, am considerat că nu e cazul să intervin și eu, mai ales că eu vorbesc ceva mai apăsat și mi s-au părut extrem de bune declarațiile premierului, dar tocmai pentru că am fost nominalizat, am vrut să fac puțină ordine și să explic exact ce s-a întâmplat", a spus Rareș Bogdan la Parlament, citat de Agerpres.

Potrivit lui Rareș Bogdan, competiția pentru conducerea partidului nu trebuie dusă în spațiul public.

"Îmi pare rău că se duce această frumoasă competiție în spațiul public. Cred că trebuie să rămână în spatele ușilor închise, cum e acum, nu trebuie să răzbată nimic, pentru că trebuie să discutăm de PNRR și despre investiții și despre ce facem cu țara aceasta, nu cum ne războim în interiorul partidului, pe români asta nu-i interesează și am spus că este așa. Acum, mai mult eu nu am să spun decât că, la câtă lume a participat acolo, e atât de ușor de demontat ce a zis Ludovic, încât nici nu e cazul să o fac eu", a mai spus Rareș Bogdan.

El a explicat că împărțirea ministerelor s-a făcut între liderii partidelor din coaliție, la solicitarea lui Ludovic Orban.

"Deci, practic, împărțirea - ca lucrurile să fie clare - a fost făcută între Dacian Cioloș, Dan Barna, Kelemen Hunor și Ludovic Orban, la cererea lui Ludovic Orban. (...) A negociat (Ludovic Orban - n.r.) această funcție (de președinte al Camerei Deputaților - n.r.) și consider că trebuia să participăm și noi la discutarea ministerelor", a adăugat Rareș Bogdan.

Ludovic Orban, potrivit acestuia, trebuia să se gândească înainte să-l "bage în război".

"Eu sunt ca și un centurion (...), e bine să mă lași să vorbesc de drumuri, poduri, atragere de bani europeni. Eu am fost în două campanii grele cu niște oameni care păreau că îngenunchează România și nu m-am temut și am reacționat imediat, cu domnul Victor Ponta și cu domnul Liviu Dragnea. Dacă Ludovic... trebuia să se gândească, că mă cunoaște, chiar dacă am reacționat ceva mult mai târziu și mult mai calm decât de obicei, eu în războaie mă simt perfect, dar cred că trei ani de zile nu trebuie să avem niciun fel de război și să construim. Deci, mai bine mă lasă să-mi cultiv grânele, să aduc investiții încoace și să fac lucruri bune pentru țara asta, decât să mă bage în război, pentru că pierde războiul", a afirmat Rareș Bogdan.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că, în timpul negocierilor pentru formarea coaliției și a guvernului, a fost "părăsit" de echipa de negociere, din care făceau parte Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Robert Sighiartău, care au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui Birou Politic Național "pentru a arunca în aer formarea coaliției".

Luni, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a afirmat că nu l-a "părăsit" pe Orban și a subliniat că nu a participat la negocieri deoarece nu a vrut să fie "părtaș al istoriei cu această mișcare de trădare a intereselor partidului".

"Nu am mai participat la negocieri la Vila Lac II pentru faptul că toate ministerele dezvoltării, economice au fost cedate USR-PLUS și din acel moment am zis că nu vreau să fiu părtaș al istoriei cu această mișcare de trădare a intereselor partidului", a spus Sighiartău.