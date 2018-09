Gabriela Firea, Liviu Dragnea și Victor Ponta s-au duelat indirect luni seara prin intermediul a trei posturi de televiziune. Fostul premier a promis că va publica o poză pe zi pentru a arăta legăturile liderului PSD cu așa-zisul stat paralel.

Așa cum a promis, Victor Ponta s-a dus la B1 TV pentru a arăta fotografia în care apar Liviu Dragnea, George Maior și Laura-Codruța Kovesi, fotografie a cărei autenticitate a fost contestată de unele voci în spațiul public. Fostul premier a mai arătat o altă poză, în care președintele PSD apare alături de Maior și Florian Coldea. El a promis că va arăta o poză în fiecare zi pentru a demonstra legătura dintre Dragnea și așa-zisul stat paralel: ”Toată povestea cu Dragnea care luptă cu statul paralel este o uriașă minciună, nu o crede nimeni, cu asta încerci să acoperi toate celelalte probleme".

"Vreau să înțelegeti de ce atâția ani domnul Dragnea pe problema Tel Drum nu a avut niciun fel de necazuri. În dosarul Belina a fost trimisă în judecată Sevil Shhaideh. Vă spun eu că am fost acolo și acolo stă Dragnea nu Sevil Shhaideh", a arătat fostul premier, care a recunoscut că și el a fost la diversele petreceri unde erau prezenți politicieni, magistrați și oameni din servicii.

Nu a fost, în schimb, la tăierea porcului, dar a susținut că Sebastian Ghiță are fotografii de la acea întâlnire, unde Liviu Dragnea alerga cu șoriciul în mână după Laura Codruța Kovesi.

Imediat după publicarea pozei, Liviu Dragnea a intrat în direct la Antena 3 pentru a acuza metodele securiste folosite de Ponta: "Habar n-am dacă fotografia este reală sau nu. Eu n-am ascuns niciodată faptul că m-am întâlnit cu Maior, cu Coldea. Cred că era ziua SRI, la acest eveniment erau cred peste 100 de oameni (...) Mâine poate să apară o poză cu mine și Gabi Vlase. Sunt metode securiste. Îi zic lui Maior, că Maior i le dă lui Ponta, să scoată toate pozele”.

”Nu erau evenimente ascunse, era un fotograf de la SRI, care făcea poze tututor. (...) Faptul că am poze stând de vorbă cu unul și cu altul nu mă compromite pe mine. Nu văd de ce nu le dau pe toate. Eu am primit astfel de amenințări”, a adăugat Liviu Dragnea.



În acest timp, Gabriela Firea lansa la Digi 24 noi acuzații la adresa președintelui PSD.

”Nu am un conflict cu Liviu Dragnea ca persoană, ci cu modul său de a face politică. Am suportat atacuri la persoană, atacuri la familie, au pornit de la Liviu Dragnea. Sunt oameni din jurul lui care răspândesc știri false. Sunt intoxicări privind cine ar fi în spatele meu (...) Au venit cu acea invenție că eu și familia mea avem ceva împotrivă față de legea offshore și că am fi interesați de Marea Neagră. Sunt niște aberații pe care le transmite Liviu Dragnea, aseară chiar a punctat în public răspicat aceste lucruri. Am fost demonizată că aș fi împotriva legii amnistiei și am spus răspicat, nu am niciun motiv personal să fiu pentru sau împotrivă, dar voi fi pentru orice act normativ dacă este juridic perfect, consolidat, și să nu îi ducă pe cei care au aprobat în zona periculoasă cu justiția, să nu arunce țara în haos”, a spus Firea.

În opinia sa, Liviu Dragnea controlează ”totul”, pentru că oamenii aflați în diverse funcții au fost numiți cu acordul său: ”Decizia politică se ia la partid, decizia guvernamentală e urmare a deciziei politice”.

Primarul Capitalei a mai spus că Liviu Dragnea vrea să o excludă din funcțiile pe care le are în PSD și că deja ”a tranzacționat cu câțiva parlamentari” funcția de președinte al PSD București.