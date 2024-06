Liderii PSD și PNL s-au grăbit să salute succesul în alegerile locale și europarlamentare de duminică seară, deși niciun partid nu a reușit să câștige râvnita Primărie a Bucureștiului.

În această seară democrația a triumfat. Le mulțumesc românilor că au ieșit la vot astăzi pe caniculă și au dat legimitate candidaților. PSD a câștigat alegerile. Tot ce am obținut astăzi reprezintă încrederea pe care ne-au dat-o românii, dar și munca colegilor noștri. Votul dat astăzi confirmă că am guvernat bine într-o perioadă complicată. PSD a obținut un scor mai bun decât în 2020. Vom avea mai mulți primari în orașe, comune și mai mulți consilieri județeni. Iar acest lucru se vede și în scorul de la europarlamentare unde am obținut 54%”, a spus Marcel Ciolacu.

El a mai transmis și că "scorul de Primăria Capitalei e o lecție de democrație pe care o respectăm”.

El i-a mulțumit Gabrielei Firea pentru că "a făcut o campanie bună și a făcut tot ce a putut pentru un vot".





Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că rezultatul alegerilor "este o lecție a românilor, care au dat o lecție de democrație" și a mulțumit "celor care au spus nu extremismului" și au votat PSD-PNL.