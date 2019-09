Președintele PNL, Ludovic Orban, îi solicită premierului Viorica Dăncilă să nu mai facă nicio propunere de comisar european fără consultarea președintelui și a Parlamentului, iar USR PLUS cere demisia Guvernului

"În ciuda repetatelor solicitări din partea noastră de a retrage candidatura total nepotrivită a Rovanei Plumb, Viorica Dăncilă s-a încăpățânat să susțină o fidelă executantă a ordinelor de partid promovată de Liviu Dragnea în cea mai importantă funcție destinată României la nivel european. Votul de astăzi al Comisiei juridice din Parlamentul European reprezintă un dezastru pentru actualul Guvern, care a ignorat toate avertismentele primite din partea partenerilor europeni", a declarat Ludovic Orban, potrivit unui comunicat de presă al PNL.

Orban îi solicită premierului să nu mai facă nicio altă nominalizare de comisar european fără consultarea și fără acordul președintelui României, precum și cu respectarea obligațiilor impuse de Legea 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene, respectiv audierea în Parlament a candidatului propus.

+++

Într-o reacție pentru HotNews.ro, președintele Camerei Deputaților, social-democratul Marcel Ciolacu, a declarat că PSD are alți 10 oameni pe care îi poate propune pentru funcția de comisar european.

"Nu pot să comentez pentru că nu am informația. Avem alți 10 oameni pe care putem să-i propunem", a spus acesta.

+++

De asemenea, USR transmite, într-un mesaj postat pe Facebook, că "PSD a vrut să exporte corupția în Europa și s-a făcut de râs".

"Prin nominalizarea Rovanei Plumb, refuzată de comisia juridică a Parlamentului european din cauza problemelor de integritate, PSD a arătat că nu dă doi bani pe un criteriu de bază pentru ocuparea funcțiilor publice", mai spune USR.





Totodată, partidul condus de Dan Barna susține că Viorica Dăncilă trebuie să își asume responsabilitatea pentru această nominalizare și să își dea demisia de urgență.

+++

Liderul PMP Eugen Tomac transmite că doar "neconflictuala marionetă prim-ministru nu a înțeles că nu poate exporta chiar orice din PSD la Bruxelles".

"Am spus de la început ca Rovana Plumb este un candidat vulnerabil pentru funcția de comisar european. Doar <<neconflictuala>> marionetă prim-ministru nu a înțeles că nu poate exporta chiar orice din PSD la Bruxelles.Verdictul este clar: fără Rovana în Comisia Europeană, lucru care trebuie reproșat și doamnei presedinte Ursula von der Leyen, care a acceptat sa o trimită in PE, știind ca exista acest risc. In mod similar, consider ca toți candidații pentru Comisia Europeană, cu vulnerabilități la pachet, propuși de state precum Franța sau Belgia, trebuie înlocuiți, pentru credibilitatea UE", a explicat Eugen Tomac printr-o postare pe Facebook.