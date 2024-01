Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, transmite un apel către parlamentarii români să clarifice acuzațiile la adresa lui George Simion privind colaborarea cu fostul KGB.

Pricopie crede că este necesară o reacție fermă din partea acestora pentru a limita efectele infiltrării Moscovei în politica internă.

"De cel puțin 3-4 ani, George Simion vorbește și acționează după cum dictează Putin. Toate temele promovate de George Simion în România sunt în interesul Moscovei și în detrimentul țării noastre. Vedem și auzim mesajele sale pro-Kremlin aproape zilnic, numai instituțiile Statului Român nu văd, nu aud și nu dau semne că ar fi preocupate de subiect. Cred, însă, că această inacțiune, reală sau simulată, poate avea consecințe asupra traseului democratic al României. În opinia mea, dacă nu se investighează oficial și la vedere legăturile lui George Simion (și ale altora din jurul său) cu serviciile secrete din Rusia, acest politician de factură legionară va continua să-i păcălească pe români și să afecteze stabilitatea țării", a transmis acesta.

El a adăugat că, din datele deja expuse în spațiul public, "există premise pentru demararea procedurilor legale privind scoaterea AUR în afara legii, iar unii dintre pseudo-politicienii acestui partid să fie investigați pentru încălcarea prevederilor constituționale, legale și a jurământului de credință față de poporul român".

"Având în vedere că în această săptămână începe o noua sesiune parlamentară, cer public (pentru a treia oară) ca Parlamentul României să constituie o comisie specială care să analizeze rețelele de agenți străini, pe teritoriul României, care au ca obiectiv destabilizarea țării și influențarea alegerilor democratice, din acest an. Acești pioni ai Rusiei sunt prezenți nu numai în politică, dar și în presă, administrațiile locale, comunitatea de afaceri, iar lista... Dumnezeu știe cât de lungă poate fi! Multe țări occidentale au făcut deja acest lucru, sub diferite forme, iar rezultatele investigațiilor au fost publicate. De asemenea, aceste țări (de exemplu, SUA, Marea Britanie, Germania, Franța etc.) au adoptat sau sunt pe cale să adopte măsuri concrete, pentru a limita efectele infiltrării Moscovei în politica lor internă.În schimb, România, pentru moment, pare inactivă, iar AUR, un partid anti-românesc, nu numai că nu este investigat, dar este chiar finanțat de la bugetul de stat, adică din banii românilor", a mai spus Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA transmite și că, în timp ce "AUR are ca obiectiv slăbirea României și readucerea ei în sfera de influență a Rusiei", instituțiile statului și "anumiți politicieni" nu-și asumă aplicarea fermă a legii.

"Expunerea publică a extremiștilor de factură legionară, concentrați, în principal, în AUR, și a celor care îi sprijină din umbră este absolut obligatorie. Românii au dreptul să știe cine este George Simion, de unde a apărut, cine îl sprijină, cine l-a finanțat timp de peste 10 ani și pentru cine lucrează.Ca profesor și rector al SNSPA, atrag atenția că aproape toate dictaturile au apărut și au reușit să controleze destinele a milioane de oameni pentru că, la un moment dat, anumiți politicieni și anumite instituții ale statului, din slăbiciune sau din interes, nu și-au făcut datoria față de țară și cetățenii săi. Președinții partidelor democratice AU OBLIGAȚIA să lase luptele politice interne, partizane, și să se reunească sub cupola Parlamentului României pentru a discuta acest subiect de maximă importanță pentru români. Evident, pot alege să ignore acest subiect, așa cum au făcut-o și până acum, dar costurile vor fi plătite inclusiv de ei", a conchis el.