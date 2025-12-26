România va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru că acesta e nivelul de aspirație al majorității populației, estimează regizorul Stere Gulea (82 de ani) într-un interviu acordat News.ro.

Din nefericire, cel mult 30% din populație are aspirații și valori occidentale. Restul, nu, adaugă Stere Gulea.

Regizorul povestește că a fost prezent, în ultimii 36 de ani, la mai toate mișcările de protest care au cerut modernizare, reformă și anticorupție – în decembrie 1989, în 1990, în 2010, în 2017-2018 și, ultima oară, în urmă cu două săptămâni, la manifestațiile de după apariția documentarului Recorder. Încercând să facă o paralelă între generația sa, care a protestat în anii ’90 față de regimul neocomunist al lui Iliescu, și generația actuală, Stere Gulea spune că tinerii de acum sunt mai focusați, știu mai clar ce vor și sunt mai direcționați pentru a-și atinge scopurile.

Chiar și așa, constată cu dezamăgire regizorul, numărul manifestanților care vor o Românie fără corupție, europeană și reformată este prea mic pentru a provoca schimbări. Marea masă a populației nu rezonează cu aceste idealuri și regretă perioada lui Ceaușescu, atunci când puteai să mai bei la serviciu, să tragi chiulul, să furi ceva fără să dai cuiva socoteală.

Pe parcursul discuției, regizorul magistralei ecranizări a romanului Moromeții a mărturisit că o mare parte dintre membrii comunității aromâne, din care face parte, e consternată de faptul că el nu rezonează cu Mișcarea Legionară. Stere Gulea nu s-a ferit să spună că, în opinia sa, ideile și metodele legionarilor denotă primitivism, iar idolul mișcării, Corneliu Zelea Codreanu, avea probleme psihice.

Președintele Nicușor Dan este un tip inteligent, care încearcă să apropie faliile existente în societatea românească, dar se simte că e și el copleșit de misiunea pe care o are, opinează Stere Gulea. „Văd că și Nicușor Dan, așa cum e și cum arată, pare un om copleșit, deși e un tip căruia-i merge mintea și știe ce are de făcut! Dar cred că își dă seama de cum arată societatea românescă! Arată groaznic, domnule!", a mai spus cunoscutul regizor român.