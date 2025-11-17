Partidul REPER susține candidatura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pentru funcția de primar general al Municipiului București la alegerile din 7 decembrie.

"Bucureștiul se confruntă cu probleme urgente legate de mobilitate, infrastructură, calitatea aerului, termoficare, protecție socială, digitalizare și planificare urbană. Capitala are nevoie de un primar care să cunoască mecanismele unui oraș precum Bucureștiul și care să fie capabil să livreze rezultate concrete. În ultimii ani, Ciprian Ciucu a demonstrat, în sectorul 6, că poate transforma o administrație care nu a lucrat pentru cetățeni într-una funcțională, profesionistă și orientată către rezultate", a transmis formațiunea.

Susținerea oferită de REPER se bazează pe un "parteneriat solid, construit pe valori comune, obiective clare și angajamente clare".

Parteneriatul a fost semnat luni de către Ciprian Ciucu și Iulian Hatmanu, copreședinte REPER București.

Acest parteneriat se sprijină pe mai multe direcții politice:

•⁠ ⁠Un București sigur pentru femei, prin măsuri concrete de prevenire a violenței de gen, și prin corelarea intervențiilor poliției locale cu cea națională pentru a întări mecanismele de protecție împotriva violenței domestice;

•⁠ ⁠Un București al copiilor, prin modernizarea infrastructurii educaționale și de sănătate: masă caldă în școli, programe integrate de prevenție, rețea extinsă de psihologi școlari, infrastructuri sigure și moderne;

•⁠ ⁠Un București în care protejăm animalele prin politici transparente, fără practici abuzive, prin parteneriate cu organizațiile specializate;

•⁠ ⁠Un București cultural: piațete culturale, străzi pietonale în cartiere, revitalizarea cartierelor prin târguri;

•⁠ ⁠Un București al protecției mediului și al sustenabilității urbane prin investiții în mobilitate alternativă, transport public eficient, calitatea aerului, Centura Verde și extinderea spațiilor verzi;

•⁠ ⁠Un București reformat: colaborare reală cu sectoarele și ADIZMB pentru a elimina dublările de atribuții și a construi o strategie clară de dezvoltare urbană;

•⁠ ⁠Un București transparent: deschiderea completă a datelor publice privind cheltuielile, contractele și performanța serviciilor publice;

•⁠ ⁠Un București digital: unificarea sistemelor digitale, debirocratizare, urbanism digital, bugetare modernizată și proceduri administrative simplificate.

Cooperarea dintre REPER și Ciprian Ciucu va urmări, de asemenea, modernizarea serviciilor de termoficare, creșterea colectării selective a deșeurilor, reorganizarea autorităților municipale de reglementare și consolidarea unei economii locale dinamice, prin sprijin dedicat IMM-urilor.

REPER București consideră că doar printr-o viziune modernă, europeană și coerentă, implementată de un primar cu experiență și rezultate dovedite, Capitala poate deveni un oraș unde calitatea vieții crește, cartierele devin mai sigure, infrastructura funcționează, iar administrația publică servește oamenii, nu invers.

„De aceea, REPER a ales să susțină candidatul care poate livra rezultate, indiferent de eticheta politică, un lider orientat spre Europa, spre guvernare modernă și politici publice bazate pe date, criteriul determinant fiind competența. Aceasta este linia noastră și pentru aceasta ne asumăm responsabilitatea.” au declarat reprezentanții Partidului REPER.