Congresul PSD în care a fost aleasă noua conducere a fost ocazia cu care social-democrații au renunțat de fapt la mască. Un singur candidat, o echipă parțial reșapată și îndreptarea pe față către electoratul pierdut de mirajul AUR.

Pe o vreme mohorâtă, cu ploaie și vânt, mii de delegați din toată țara au venit cu mașini sau autocare la Romexpo. În timp ce aceștia au parcurs pe jos drumul spre sala unde a avut loc Congresul, șefii au venit cu limuzinele până în fața ușii, fiind imediat asaltați de cei dintâi pentru poze.

Toți foștii șefi ai partidului, cu excepția lui Liviu Dragnea, au fost chemați la lucrările Congresului. E de înțeles de ce Dragnea, care și-a dat jos propriul Guvern, condus de Grindeanu, a fost „omis".

Totuși, au spus prezent Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, care s-au așezat în primul rând. Dacă în jurul tuturor s-au făcut cozi pentru poze și strângeri de mână, cel mai ocolit a fost Mircea Geoană.

D'ale delegaților

Emoțiile de pe vremuri, când erau cel puțin doi candidați pentru funcția supremă în partid, ambii cu organizații și baroni puternici în spate, cu schimbări de direcții în ultimul moment, mai pe scurt cu o miză și cu o luptă, au fost lăsate deoparte. Un candidat, mii de votanți. Visul oricărui lider cu apucături nu tocmai democratice. În acest context, delegații au fost liniștiți și, umblând printre ei, auzeam preocupările lor: afacerile, numirile locale și trasul cu ochiul după tinerele social-democrate. Și pauzele de cafea au fost mai dese și mai importante decât discursurile șefilor.

Scuze foștilor lideri și „momentul Iliescu"

Sorin Grindeanu a urcat pe scenă în aplauze, a făcut eforturi mari pentru a lăsa deoparte grimasele care l-au făcut mai celebru decât realizările politice și a spus: "Pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulțumim foștilor lideri social-democrați, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România și au ținut PSD în prim-planul politicii românești".

"Azi, alături de noi sunt oameni importanți care pot demonstra oricând acest lucru: Îl avem pe dl Adrian Năstase, în mandatul căruia România a intrat în NATO. Îl avem pe dl Mircea Geoană, în mandatul căruia România a intrat în Uniunea Europeană. Îl avem pe dl Victor Ponta, în mandatul căruia s-a schimbat cursul României din punct de vedere economic și social. Și îl avem pe dl Marcel Ciolacu, în mandatul căruia România a intrat în Schengen", a spus Grindeanu. Cei menționați s-au ridicat în picioare pentru a fi ovaționați.

Nu a fost uitat nici Ion Iliescu, în memoria căruia PSD-iștii au ținut un moment de reculegere.







Adio, progresism! Ne vrem electoratul devenit suveranist înapoi

Cea mai importantă schimbare a „noii" echipe, unde niciunul nu a avut emoții, fiindcă nimeni nu a avut un contracandidat este renunțarea la ideologia progresistă. Deși PSD nu a fost niciodată un partid progresist, fiind ancorat mereu în bubele trecutului și ținând în mare parte din ultimii 30 de ani trasă frâna dezvoltării, acum își asumă acest parcurs.

"Maeștrii urii publice ne spun să dărâmăm simboluri, să rescriem trecutul și să ne uităm rădăcinile. Eu vă cer astăzi să procedăm exact invers: să prețuim valorile care ne-au definit: LIBERTATEA, EGALITATEA, SOLIDARITATEA și CREDINȚA! De asta am eliminat astăzi din statut eticheta de <<progresiști>>! PSD reprezintă stânga românească responsabilă. Stânga modernă, ancorată în realitățile României, care este preocupată de o economie puternică, de servicii publice funcționale, de industrie, agricultură, salarii corecte și de sprijin pentru cei vulnerabili", a spus Grindeanu.

Discursurile celorlalți s-au concentrat pe credință, tradiții, valori, atacuri la Uniunea Europeană, la urmașii nerecunoscuți din AUR, dar și la Guvernul din care și PSD face parte.

"Suntem un partid pro-european, dar este timpul să spunem și 'Nu' dreptei europene și, în mod special, liderei dreptei europene, Ursula von der Leyen. Nu putem accepta închiderea fabricilor din România, energie mai scumpă sau reguli care să ducă la tăierea fondurilor europene pentru țara noastră", a spus Victor Negrescu.

"România a ajuns astăzi din punct de vedere economic ca un autobuz fără frâne în care șoferul își face selfie-uri în loc să țină bine de volan. (...) Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele. Nu pensionarii. Nu veteranii de război. Și nici măcar ospătarii și apa minerală de la Guvern", a spus Grindeanu.

"Sper că se va vorbi mai mult despre măsurile de susținere a tinerelor mame, despre reforma reală a sistemului de învățământ, despre cum școala trebuie să ne pregătească copiii pentru viață și pentru o meserie. Și mai puțin - sau chiar deloc! - despre cum să le spunem copiilor de mici că e <<cool>> să-și schimbe sexul, că e <<cool>> să se transforme din băiat în fată sau invers", a spus deputata Diana Tușa.



Lideri externi din familia social-democrată au fost absenți pentru că nu au fost invitați, un alt semnal că PSD-ul lui Grindeanu, deși se laudă cu o echipă tânără, cu valori pro-UE și pro-atlantice, virează spre un izolaționism dus la apogeu doar de cel căruia îi ținea barca în echilibru pe Belina - Liviu Dragnea.

În timpul votului, care s-a desfășurat printr-o aplicație mobilă, pe ecranele din sală au rulat niște mesaje de susținere de la lideri de formațiuni de stânga din Europa.

Mai mult, ruperea electoratului tradițional de către partidele extremiste este un alt motiv pentru care PSD vrea să aplice formula de succes a AUR: izolare internă și externă, discurs agresiv, negarea realităților vremurilor și blamarea „străinilor". Deși PSD face parte dintr-un Guvern cu PNL, USR și UDMR, este la butoanele puterii de zeci de ani și are oameni în toate structurile esențiale statului, încă încearcă să vândă iluzia unui partid-mamut, dornic de schimbare. Ultimele câteva alegeri au demonstrat că „vrăjeala" nu mai ține. Dar, de ce nu? Merită încercat.

Noua conducere, pe scurt:

Sorin Grindeanu are o echipă formată din secretarul general, Claudiu Manda soțul Liei Olguța Vasilescu și eurodeputat. Ambii apropiați de Liviu Dragnea pe vremuri și cunoscuți ca fiind "puciști".

Mai sunt cinci prim-vicepreședinți – ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, eurodeputatul Victor Negrescu, șeful CJ Olt, Marius Oprescu, primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, și șeful CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, plus douăzeci de vicepreședinți.

Daniel Băluță, primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Generală, este propus vicepreședinte pentru Administrație Publică, Dragoș Benea – vicepreședinte pentru Regiunea Nord-Est, Gheorghe Cârciu – vicepreședinte pentru Identitate Națională și Diasporă, Francisk-Iulian Chiriac – vicepreședinte pentru Regiunea Sud-Est, Mihnea-Cosmin Costoiu – vicepreședinte pentru Educație, Cercetare, Digitalizare și Inteligență Artificială, Vasile Sebastian Dîncu – vicepreședinte pentru Afaceri Europene, Apărare și Siguranța Populației, Andrei Dolineaschi – vicepreședinte pentru Economie și Antreprenoriat, Marius-Alexandru Dunca – vicepreședinte pentru Regiunea Centru, iar Doina Elena Fedorovici – vicepreședinte pentru Muncă și Protecție Socială.

Gabriela Firea este propusă vicepreședinte pentru Regiunea București-Ilfov, Adrian-Ionuț Gâdea – vicepreședinte pentru Regiunea Sud, Aladin-Gigi Georgescu – vicepreședinte pentru Investiții și Fonduri Europene, Dumitrița Gliga – vicepreședinte pentru Mediu și Energie, Romeo-Daniel Lungu – vicepreședinte pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Turism, Silvia-Claudia Mihalcea – vicepreședinte pentru Strategie Legislativă și Coordonarea Grupurilor Parlamentare, Laurențiu Nistor – vicepreședinte pentru Regiunea Vest, Constantin Rădulescu – vicepreședinte pentru Regiunea Sud-Vest, Gheorghe Șoldan – vicepreședinte pentru Dezvoltare Regională și Infrastructură, iar Adriana-Diana Tușa – vicepreședinte pentru Politici Publice și Justiție.

Gabriel-Valer Zetea este vicepreședinte pentru Regiunea Nord-Vest. Claudiu Manda este propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD.

În loc de concluzie

Adunarea de vineri a deschis drumul, abandonat pentru scurt timp de PSD, spre nicăieri. Oameni care și-au dovedit neputința de a coagula alți oameni capabili lângă ei, disprețul față de votanți și tratarea lor ca o marfă bună doar la vot, interesele personale peste orice altceva și înclinația nebună după afaceri ilegale nu pot decât să adâncească și mai mult viitorul PSD. Ultimele alegeri au pus o oglindă în fața tuturor partidelor, dar mai ales în fața social-democraților, care se vede că nu au înțeles nimic.