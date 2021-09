Postarea de pe Facebook a președintelui Klaus Iohannis prin care a certat USR PLUS că s-a aliat cu partidul lui George Simion pentru a-l înlătura pe Florin Cîțu de la Palatul Victoria a stârnit un val de reacții dure din partea "fanilor".

În numai 3 ore de când președintele a postat mesajul, acesta a adunat peste 10.000 de comentarii, majoritatea critice la adresa lui și a PNL.

"Jignire adusă românilor ești tu, boss. Ai făcut ce ai făcut și ai nenorocit justiția. Te-ai aliat cu alcoolicul Câțu, ăla care a sabotat moneda națională, să te asiguri că scapi de dosare și că PNL face un credit de 50 de miliarde de lei pe spinarea românilor că să aibă ce ciordi", spune unul dintre internauți.

Și deputatul USR PLUS Silviu Dehelean i-a comentat președintelui: "Ce reforme am compromis, dle Presedinte? Reformele din justitie sunt blocate de un an și nu am văzut sa încercați sa deblocati situația".

George Simion a comentat și el, cerându-și scuze de la președinte că i-a stricat weekendul "cu probleme așa minore, legate de cetățenii români".

Un alt internaut i-a scris șefului statului: "Ține-o tot așa și după moțiune, poate ne gândim mai bine și te și suspendăm... că în mod sigur nu lucrezi contra Pe Se De, mai ales când se manifestă în Pe Ne Le".

Majoritatea oamenilor au comentat că regretă că l-au votat pe Klaus Iohannis, că promisiunile făcute de el în anii trecuți au fost doar pentru a înlătura PSD de la putere, ori că nu există nicio diferență între liberali și social-democrați.