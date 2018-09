Primarul Sectorul 3 din București spune că unul dintre motivele pentru care ar ieși să protesteze este „lipsa transparenței în cheltuirea banului public”. Un alt motiv este „lipsa unui cadru legislativ coerent”

Primarul sectorului 3 al Capitalei, vicepreşedintele PSD Robert Negoiţă, a surprins printr-o declarație prin care critică „lipsa transparenței” și lipsa unor legi „coerente”, deși partidul din care provine se află la guvernare și deține majoritatea în Parlament, alături de ALDE.

„Eu am fost şi rămân consecvent şi mereu am susţinut că este nevoie că noi toţi, din administraţia locală, centrală sau simplii cetăţeni, să ne facem treabă corect şi serios. Aş vrea să reiterez ceea ce am spus şi cu alte ocazii. Da, şi eu simt nevoia uneori să ies în Piaţă Victoriei şi va voi enumera două dintre nemulţumirile mele, implicit motivele pentru care aş face asta: 1) lipsa transparenţei în ceea ce înseamnă cheltuirea banului public şi în ceea ce ţine de procesul decizional; 2) lipsă unui cadru legislativ coerent şi clar, care să ne ajute să ne facem treabă fără blocaje, în mod transparent, rapid şi corect. Nu am înţeles, din ceea ce aţi afirmat, sintagma "primar PSD”. Ţin să va aduc la cunoştinţă că eu sunt Primarul Sectorului 3, deci al tuturor cetăţenilor din Sectorul 3", a declarat Robert Negoiţă.