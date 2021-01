Deputatul PNL Florin Roman susține că pierderea alegerilor parlamentare de către PNL "a învolburat apele in partid" și afirmă că "e nevoie ca de aer de lideri puternici" și "de o nouă împrospătare a imaginii partidului".

"2021 este anul Congresului și in PNL. Pierderea alegerilor a învolburat apele in partid. Guvernul Citu are o misiune grea. Cea mai dificila lupta va fi cea din interiorul guvernului, unde USR lupta cu "garda pretoriană” a lui Barna și Cioloș. In parlament se anunța o lupta pe viața și pe moarte cu un PSD care știe sa facă opoziție la baioneta, cu un AUR deja periculos, iar PNL e luat la ținta de toți "partenerii” politici. E nevoie ca de aer, de lideri puternici, de o noua împrospătare a imaginii partidului, pentru ca lupta pentru 2024 a început deja!", a scris Florin Roman pe pagina lui de Facebook.

El mai scrie că intrarea in parlament a unor partide extremiste "ne arată eșecul unei clase politice încremenită in trecut, dar și eșecul sistemului educational, de ani de zile".