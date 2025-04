România va cumpăra un sistem de rachete sol-aer Patriot mai performant, în locul celui donat anul trecut Ucrainei. Sistemul a fost deja plătit, susține premierul Marcel Ciolacu.

"L-am contractat. Am și strâns toți banii, avem banii, am primit banii. Deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou", a spus Ciolacu, întrebat dacă România va mai primi sistemul Patriot, în contextul schimbărilor radicale de poziții în noua administrație americană condusă de Donald Trump.

+++

La finele lunii octombrie 2024, Ministerul Apărării a salutat inițiativa Norvegiei de a sprijini România în achiziția unui sistem avansat de rachete sol-aer Patriot.

Decizia Guvernului norvegian de a contribui semnificativ la această achiziție, cu 1.4 miliarde NOK (aproximativ 127 milioane USD), a fost anunțată la Reuniunea Consiliului statelor nordice de la Reykjavik, care a avut loc în perioada 28-31 octombrie.



La începutul lunii octombrie, Ucraina a primit sistemul de rachete antiaeriene Patriot promis de România, conform unei declarații făcute de Constantin Spînu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din România, pentru Radio Liberty, scria Pravda (Ucraina).

Pe 2 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit prin intermediul Twitter tuturor țărilor care sprijină Ucraina în dotarea cu sisteme de apărare antiaeriană, subliniind în mod special contribuția României: „Un mare mulțumesc României pentru sistemele Patriot. Împreună, putem atinge o eficiență și mai mare, putem pune capăt terorii ruse prin doborârea comună a Shahed-urilor și rachetelor”.



În total, aliații NATO ai Ucrainei s-au angajat să ofere șapte sisteme de apărare antiaeriană. Totuși, fostul ministru de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a menționat anterior că livrarea unor dintre sistemele Patriot promise era întârziată.