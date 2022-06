Inflația este o creștere generală a prețurilor bunurilor și serviciilor. Aceasta arată că este nevoie să plătești mai mult pentru a umple rezervorul mașinii, pentru a cumpăra un litru de lapte sau pentru a obține o tunsoare. Inflația crește costul vieții. Pe măsură ce prețurile cresc, poți cumpăra mai puțin cu banii pe care îi câștigi. Astfel se reduce nivelul de trai în timp.

Cauzele inflatiei

Rezervele de bani

Inflatia este cauzata in principal de cresterea ofertei de bani care depaseste cresterea economica. Valoarea banilor este determinata de cantitatea de moneda aflata in circulatie si de perceptia publicului asupra valorii acestor bani. Atunci cand Rezerva Federala decide sa puna mai multi bani in circulatie cu o rata mai mare decat rata de crestere a economiei, valoarea banilor poate scadea din cauza schimbarii perceptiei publice asupra valorii monedei de baza. Drept urmare, aceasta devalorizare va forta cresterea preturilor datorita faptului ca fiecare unitate de moneda valoreaza acum mai putin.





Putem privi efectul ofertei de bani asupra inflatiei, intr-un mod similar cu cel in care colectionarii valorifica obiectele. Cu cat este mai rar un anumit articol, cu atat trebuie sa fie mai valoros. Aceeasi logica functioneaza si pentru moneda; cu cat moneda este mai mica in oferta de bani, cu atat va fi mai valoroasa. Atunci cand un guvern decide sa imprime o moneda noua, in esenta scade valoarea banilor aflati deja in circulatie. Un mod mai macroeconomic de a privi efectele negative ale unei oferte sporite de bani, este ca vor exista mai multi lei care urmaresc aceeasi cantitate de bunuri intr-o economie, ceea ce va conduce inevitabil la cresterea cererii si, prin urmare, la cresterea preturilor.





Datoria nationala

Stim cu totii ca datoria nationala este un lucru rau, dar stiai ca poate face ca inflatia sa aiba niveluri mai ridicate in timp? Motivul pentru aceasta este ca pe masura ce datoria unei tari creste, guvernul are doua optiuni: poate creste impozitele sau poate imprima mai multi bani pentru a achita datoria.





Cresterea impozitelor va determina intreprinderile sa reactioneze prin cresterea preturilor, pentru a compensa rata crescuta a impozitului pe profit. In mod alternativ, in cazul in care guvernul alege a doua optiune, tiparirea mai multor bani va conduce direct la o crestere a ofertei de bani, ceea ce va conduce la devalorizarea monedei si la cresterea preturilor.





Cresterea cererii

Efectul de crestere a cererii afirma ca pe masura ce salariile cresc in cadrul unui sistem economic, oamenii vor avea mai multi bani pentru a cheltui pe bunuri de consum. Aceasta crestere a lichiditatii si a cererii de bunuri de consum are drept consecinta o crestere a cererii de produse. Ca urmare a cresterii cererii, companiile vor ridica preturile la nivelul pe care il va suporta consumatorul, pentru a echilibra oferta si cererea.





Un exemplu ar fi o crestere uriasa a cererii consumatorilor pentru un produs sau serviciu pe care publicul il considera ieftin. De exemplu, atunci cand salariile cresc, multe persoane pot decide sa intreprinda proiecte de imbunatatire a locuintei. Aceasta cerere crescuta de bunuri si servicii pentru imbunatatirea locuintei, va duce la cresterea preturilor serviciilor oferite de zugravi, electricienii si alti antreprenori generali pentru a compensa cererea crescuta. Acest lucru va conduce la cresterea preturilor peste tot.





Rate de schimb

Inflatia poate fi agravata prin expunerea noastra din ce in ce mai mare pe pietele externe. Pe noi nu ne intereseaza care sunt ratele de schimb dintre partenerii nostri de comert exterior, dar intr-o economie din ce in ce mai globala, ratele de schimb sunt unul dintre cei mai importanti factori in determinarea ratei inflatiei noastre.





Cand rata de schimb sufera, iar moneda romaneasca devine mai putin valoroasa in raport cu moneda straina, acest lucru face ca marfurile si bunurile straine sa fie mai scumpe pentru consumatorii romani, iar marfurile noastre sa fie mai ieftine pentru alte tari.





Aceasta diferenta de rata de schimb intre economia noastra si cea a partenerilor nostri comerciali, poate stimula vanzarile si rentabilitatea corporatiilor prin cresterea profitabilitatii si competitivitatii lor pe pietele din alte tari. Dar are si efectul simultan de a face bunurile importate (care constituie majoritatea produselor de larg consum din Romania), mai scumpe pentru consumatorii din Romania. (sursa: banksecrets.ro)