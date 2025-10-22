Se păstrează în continuare în funcțiune centralele pe cărbune, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

"România va avea în continuare centralele pe cărbune active. Trei grupe vor fi active până la finalul anului 2029, două dintre ele vor fi active cel puțin până la finalul lunii august 2026. Vom avea active grupele pe cărbune din Craiova, pentru a menține agentul termic, energia electrică și aburul pentru compania Ford și pe cele de la Govora, care în această iarnă, până în vară, când va intra noul sistem energetic al municipiului, vom avea agent termic pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea", a spus ministrul Ivan.

El a calificat păsuirea oferită de Comisia Europeană ca fiind "poate cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic". Astfel, prin modificarea PNRR, țara noastră s-a asigurat că "cel mai negru scenariu, și anume de avea un blackout în anumite condiții în această iarnă va fi 100% evitat", a continuat Bogdan Ivan.

Citește și: România spune că va elimina cărbunele până în 2032, dar planul este departe de a fi finalizat

În România, cărbunele asigură circa 10% din producția națională de electricitate și este pe locul patru după producția hidro (35%), nucleară (25%) și vânt (15%). Guvernul are în plan să renunțe treptat la cărbune în mixul energetic național până în 2032, dar termenul ar putea fi extins din cauza întârzierilor în realizarea centralelor pe gaz.

Prin comparație, vecinii bulgari își propun să renunțe până în 2029 la centralele pe cărbune, iar vecinii bulgari au în plan anul 2035. Cehia a stabilit anul 2033, în timp ce Polonia vrea să meargă pe energie obținută din cărbune până în 2049.

