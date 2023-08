Premierul Marcel Ciolacu vede în măsurile fiscale drastice anunțate de Coaliția PSD-PNL "prima reformă reală în sistemul bugetar" și lucruri pe care niciun Executiv nu și le-a asumat până acum.

"Am avut întâlnire cu toată echipa domnului ministru (Marcel Boloș - n.r.) (...) cu secretari de stat, cu șeful de la marii contribuabili, cu șefa ANAF și fostul șef al ANAF. Avem o discuție foarte așezată pe OUG pe care o vom promova privind reducerile de cheltuieli din sistemul bugetar. Sunt peste 50 de măsuri, ele au fost discutate și în Coaliție. Vorbim, din punctul meu de vedere, de prima reformă reală în ceea ce privește sistemul bugetar", a spus Ciolacu într-o conferință de presă susținută la Ministerul Finanțelor.

El a adăugat că e pentru prima oară când un Guvern al României își asumă o astfel de abordare.

"S-a pornit în 2019 cu o datorie publică de 37% (din PIB - n.r.) și cu un deficit bugetar de 2,7 - 2,9% și am avut, după două guvernări nefericite, am ajuns la un deficit de 9,2%, fiind singurul stat din UE care are un acord în ceea ce privește deficitul excesiv. Sunt multe măsuri care se iau și aș fi vrut să se fi luat din timp", a mai adăugat el.

E puțin probabil să ne încadrăm în deficitul bugetar asumat pentru 2023, a mai spus el, adăugând că țara are o stabilitate economică.

"Cel mai important este să continuăm acest dialog cu CE, să nu se întâmple ce este cel mai rău - blocarea fondurilor UE. Eu cred că, mai mult ca sigur, vom reuși împreună să evităm acest lucru", a continuat prim-ministrul.

Marcel Ciolacu crede cu tărie că toate măsurile propuse de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, sunt corecte, iar cei "care muncesc să primească salarii corespunzătoare, sporuri, iar cei care merg de zeci de ani la serviciu și se joacă Solitaire să caute în altă parte acest mod de a munci".

"Sunt peste 50 de sporuri și este incredibil unde a ajuns acest fenomen și mă bucur că am un partener în actualul minstru al Finanțelor să ne asumăm aceste lucruri curajos și să le explicăm românilor foarte clar", a mai declarat acesta.

"Îmi asum această reformă în sistemul bugetar. Ea trebuie făcut de mult timp. Sunt mult prea multe modificări legislative și trebuie să existe o echitate socială. Nu putem să avem venituri mai mari decât președintele României, dar să solicităm să mai primim și tichete de vacanță. Trebuie să înțelegem că nu putem impozita în continuare la fel munca", a mai explicat șeful Guvernului.

În finalul intervenției el a reiterat că își asumă reformele, chiar dacă "deranjează anumite persoane din sistemul bugetar".

O nouă întâlnire la Ministerul Finanțelor va avea loc miercurea viitoare, unde se va discuta și despre rectificarea bugetară din luna septembrie, iar apoi măsurile vor fi prezentate și Comisiei Europene, inclusiv cele care vizează modificarea PNRR.

Când presa a vrut să îl întrebe despre majorările de taxe, impozite, TVA etc, Marcel Ciolacu l-a lăsat singur în conferință pe ministrul Finanțelor și a spus că acesta va răspunde la toate întrebările.

"Sunt ferm convins că dl ministru vă va răspunde. Repet, sunt măsuri care au efect imediat. Nimeni nu vine acum să taie pompieristic și să debusoleze sistemul. Eu insist foarte mult, și am văzut că și dl. ministru dorește, pe comasările între instituțiile care, câteodată, au aceleași atribuții și, ultima întrebare la care răspund, tocmai de aceea este o abordare profesionistă. Sunt date anumite exemple și o să vi le dea dl. ministru. Cu ce? Vă dau un singur exemplu: uitați-vă ce s-a întâmplat la Ministerul Muncii. La Ministerul Muncii voi veni cu ordonanță de comasare a unor servicii. Mulțumesc", a spus Ciolacu și a plecat.