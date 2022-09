România și-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul Drepturilor Omului, pentru mandatul 2023-2025, a anunțat președintele Klaus Iohannis în intervenția sa de la cea de-a 77-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

"România a sprijinit și va continua să sprijine Ucraina și pe cetățenii săi care luptă inclusiv pentru valorile și democrația noastre. România și-a deschis frontierele și inima pentru toți cei care au căutat refugiu din calea războiului din Ucraina. De la începutul conflictului, peste 2,3 milioane de ucraineni ne-au trecut granițele. România a oferit nu doar asistență de urgență, dar și sprijin pe termen mediu și lung pentru cei care au decis să rămână în țara noastră, acces liber la educație, servicii medicale și piața muncii. În plus, am oferit asistență umanitară directă și am constituit un hub logistic pentru coordonarea asistenței umanitare internaționale din întreaga lume. Sprijinul nostru nu se va opri aici. Suntem conștienți că răspunsul nostru, în special la acest război, va modela viitorul nostru comun. Sprijinul nostru pentru pace ar trebui exprimat acum, mai puternic ca oricând", a spus Iohannis în alocuțiunea sa.

Președintele a mai explicat și că România a promovat constant de-a lungul timpului menținerea așa-numitelor conflicte înghețate sau prelungite printre prioritățile de pe agenda noastră și concentrarea eforturilor pentru rezolvarea acestora.

"Războiul împotriva Ucrainei ne-a arătat că, în asemenea condiții, absența războiului nu înseamnă pace. Conflictele prelungite, precum cele din regiunea Mării Negre, trebuie gestionate fără întârziere", a mai spus Iohannis.

De asemenea, Klaus Iohannis a precizat că recunoaștem rolul esențial jucat de actorii din societatea civilă și de apărătorii drepturilor omului în promovarea și protejarea drepturilor omului.

"Asigurarea funcționării adecvate a instituțiilor democratice, susținerea respectării statului de drept și garantarea drepturilor și a libertăților fundamentale rămân esențiale. În baza acestor convingeri ferme, România și-a depus candidatura pentru un loc în Consiliul Drepturilor Omului, pentru mandatul 2023-2025", a conchis el.