Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că a cerut la Bruxelles, alături de omoloaga franceză, Annie Genevard, o prorogare de cel puțin doi ani a aplicării Acordului UE-Mercosur.

El a precizat că a discutat cu Genevard despre acordul de liber schimb și viitorul Politicii Agricole Comune.

"Am propus o prorogare de cel puțin doi ani a aplicării Acordului UE-MERCOSUR, pentru a permite statelor membre să realizeze o analiză detaliată a efectelor asupra fermierilor și asupra siguranței alimentare. Așa cum am transmis încă de la începutul acestui an, România nu poate fi de acord cu acest acord care le-ar crea mari dificultăți fermierilor noștri", a transmis Barbu pe pagina lui de Facebook.

La rândul ei, ministra Annie Genevard a propus inițierea unei declarații comune de opoziție față de forma actuală a acordului, care să reflecte preocupările legitime ale fermierilor europeni.



"Am convenit asupra semnării acestei declarații comune, ce urmează a fi transmisă Comisiei Europene. Acestui demers se vor alătura și alte state membre. Italia, Austria, Polonia și Ungaria și-au exprimat deja intenția de a adera la acest demers", a continuat el.



În ceea ce privește viitorul Politicii Agricole Comune, România și Franța vor susține menținerea unei politici agricole distincte de celelalte fonduri europene, structurată pe doi piloni clari și beneficiind de un buget adecvat, capabil să răspundă nevoilor reale ale fermierilor europeni.

Ce este tratatul Mercosur?

Tratatul Mercosur este un acord de liber schimb care urmărește eliminarea aproape a tuturor taxelor vamale la produsele comercializate între cele două grupuri de țări semnatare.

Procedând astfel, își propune să creeze una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cuprinzând 750 de milioane de oameni și aproximativ o cincime din economia globală.

Odată aprobat, Europa va putea exporta mai ușor mașini, mașini, pesticide, produse farmaceutice, vin sau brânză în țările din America de Sud. Pe de altă parte, va putea, la rândul său, să importe produse din acestea din urmă precum componente auto sau alimente la un preț mult mai mic decât cel actual.