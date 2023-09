Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că România dorește să ceară despăgubiri pentru pierderile transportatorilor din cauză că țara noastreă nu a intrat în Schengen, fiindcă Austria s-a opus aderării.

„Am avut o discuție zilele trecute cu comisarul european Adina Vălean și am spus că noi am băgat foarte mulți bani, de exemplu, în întreținerea drumurilor naționale din zona respectivă. Dacă mergeți acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe lângă Bacău, Focșani, o să vedeți că e TIR lângă TIR, de Ucraina, ceea a dus totuși la o degradare a acestei rețele și am cerut bani. Per total, am trimis aceste cereri, nu doar pe rutier, ci și pe CFR, pe naval – două miliarde de euro”, a declarat Sorin Grindeanu, duminică la Prima News, referitor la faptul că România intenționează să ceară despăgubiri și pentru faptul că rețeaua de drumuri a fost degradată de TIR-urile venite din Ucraina, conform News.ro.

Ministrul Transporturilor a anunțat că dorește ca România să ceară despăgubiri pentru costurile avute de transportatori cu faptul că România nu a intrat în Schengen.

„Am cerut colegilor mei și până mâine la prânz să îmi prezinte o situație și voi cere și aceste sume sau statul român cred că ar fi bine să le ceară legate de costurile pe care le-au avut transportatorii pentru că nu am intrat în Schengen. Înțeleg că au fost niște deștepți în trecut, care au fost miniștri ai Finanțelor și apoi prim-miniștri și apoi s-au angajat la niște ținte de deficit pe care greu poți să le atingi, asta fiind într-o perioadă de pandemie. Suntem singura țară în acea procedură de deficit excesiv la nivel de UE. Omul critică, dar el e responsabil. La Cîțu mă refer. A venit peste noi și conflictul din Ucraina. Nu poți să compari costurile pe care România le are fiind la graniță și având cea mai mare graniță cu Ucraina și impactul pe care acest război îl are asupra României și să încerci să rămâi în acele ținte de deficit. E absolut imposibil”, a afirmat Grindeanu.

El a fost întrebat cum a calculat estimarea pierderilor pentru că România nu a intrat în Spațiul Schengen.

„O să o calculeze colegii mei, discutând foarte mult cu operatorii. Le-am cerut de la jumătatea săptămânii care se încheie astăzi, iar mâine la prânz îmi vor prezenta din punctul de vedere al operatorilor de transport pentru că îmi este greu să fac calculele pe ce înseamnă taxe, e treaba Vămii, orele pierdute în Vămi”, a mai precizat Grindeanu.

Întrebat dacă au înțeles cei de la Comisia Europeană problematica Schengen, ministrul Transporturilor a răspuns: „Discuțiile le-a avut primul-ministru și ni le-a transmis nouă mai departe, da. Impactul pe neintrarea noastră în Schengen este la 2% din PIB”.