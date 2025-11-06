Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat joi, la NATO-Industry Forum

"Sigur că nu putem să asigurăm singuri încă securitatea, pentru că avem nevoie de capacități, de echipament, de forță și tehnologia cea mai avansată, pentru că amenințările cu care ne confruntăm sunt reale și de durată. Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este un exemplu evident a amenințării, însă amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume. Și Rusia nu este singură. După cum știți, lucrează cu China, cu Coreea de Nord, Iran și cu alții", a spus Mark Rutte.

Despre statele mai sus menționate, Rutte a explicat că acestea "își cresc apărarea la niveluri fără precedent și se pregătesc pentru confruntări pe termen lung".

"Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiți. Președintele Roosevelt a spus că dușmanii puternici trebuie să fie îndepărtați și depășiți. Asta în 1994 și același lucru putem să-l spunem astăzi", a completat acesta.

