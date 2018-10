Liderii Coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, s-au arătat mulțumiți de felul în care premierul Viorica Dăncilă a dat explicații în Parlamentul European despre situația din România.

"Vreau să o felicit cu toată forţa pe doamna prim-ministru Dăncilă pentru prestaţia de azi, pentru poziţia pe care a avut-o şi pentru demnitatea cu care a apărat poziţia României şi a apărat şi imaginea României în Parlamentul European. Am urmărit şi dezbaterea din Comisia LIBE şi am urmărit şi intervenţiile de astăzi (...) Trebuie ascultate argumentele fiecărei ţări. Nu cred că mai trebuie să fie date sentinţe pentru că există o campanie mai bună de manipulare sau o campanie mai agresivă dintr-o anumită parte. Şi doamna prim-ministru, şi noi am spus în permanenţă că vom ţine cont de recomandările Comisiei de la Veneţia", a comentat Liviu Dragnea.

Președintele Senatului, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu, a avut, de asemenea, un mesaj de felicitare pentru prestația premierului.

"Aş vrea să salut şi să îi transmit doamnei prim-ministru aprecieri pentru modul în care s-a prezentat, care îi face cinste şi face cinste României. Aş vrea să văd şi alţi români în măsură să prezinte şi să promoveze şi să apere, până la urmă, imaginea şi interesele României, aşa cum a făcut-o doamna prim-ministru Viorica Dăncilă astăzi. Bravo ei! S-a prezentat foarte bine!", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.