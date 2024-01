Președintele PNL Dâmbovița, senatorul Virgil Guran, a anunțat miercuri că alianța cu PSD din județ a luat sfârșit.

"Întotdeauna când am fost întrebat de relația cu PSD-ul în Dâmbovița, am încercat să fiu tolerant și să spun încercăm să avem o relație, sunt adeversarii noștri politici, dar împreună căutăm soluții. (...) Lucrurile au plecat de la faptul că mi s-a demonstrat că unii se cred în continuare stăpâni de moșie în Dâmbovița, cu alocarea microbuzelor electrice, când, din 31 de microbuze, doar patru au ajuns la primăriile cu primari PNL. (...) Am spus că o să o reglăm, că nu poate să existe discriminare. Mi s-a spus de către președintele CJ Dâmbovița că așa a ieșit. Povești!. Ieri s-au alocat bani din 6% din impozitul pe venit pentru localități. Noi avem primari care conduc 25% din cetățenii dâmbovițeni. Ni s-a părut normal ca 25% din fonduri să meargă către primăriile PNL. Stupoare, domnul președinte al CJ nu a dorit să se facă acest lucru", a spus Guran într-o conferință de presă.

El a mai spus că a intervenit pe lângă miniștri când PSD i-a cerut asta crezând că "suntem parteneri, suntem serioși, ne respectăm, dar văd că nu se poate întâmpla așa ceva".

Guran a mai povestit că s-a decis că nu se mai poate ca PNL să participe la "astfel de circ" și nu mai tolerează astfel de lucruri, dar PSD "se împăunează", pentru că realizările din județ nu sunt ale Consiliului Județean, care doar a semnat niște hârtii, iar banii au venit de la București sau de la UE.

Virgil Guran a transmis că, "din acest moment, la nivel de județul Dâmbovița, această alianță s-a încheiat. Nu mai există o alianță între noi și PSD".